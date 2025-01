Nissan juke - marsikdo se obrne in padljiv na cesti ni le zaradi strupeno rumene barve

Prenova prinaša izstopajočo barvo, nova platišča, grafiko instrumentne plošče in precej večji osrednji zaslon, na učinkovit samopolnilni hibridni sistem pa ne posega. Obstoječim trem stopnjam opreme sta dodani še dve, N-sport in N-design, ki serijsko vključujeta prav vse, kar je na seznamu dodatne opreme.

No, brez dvoma navduši več opazovalcev kot resnih kupcev, vendar je bila prva generacija juka prav z rumeno barvo prodajno zelo uspešna. Je pa zdaj na voljo širši spekter, in sicer dve serijski barvi, ena biserna in paleta kovinskih od umirjenih do vpadljivih eno- in dvobarvnih s črno streho.

Za osvežitev spomina

Druga generacija je pred petimi leti zresnila in razširila za mnoge preveč razposajenega in pretesno odmerjenega začetnika dobe kompaktnih mestnih križancev. 4,21 metra dolgi in 1,83 široki juke si deli platformo z zadnjima generacijama capturja in clia. S samopolnilnim hibridnim sistemom smo ga že preizkusili ob začetku leta.

Renaultova tehnologija, ki izvira iz F1, povezuje 1,6-litrski atmosferski motor, štiristopenjski menjalnik brez sklopke in vzvratne prestave, dva elektromotorja in 250-voltno baterijo s kapaciteto 1,2 kilovatne ure. Vodilna vloga pripada 36-kilovatnemu elektromotorju, manjši deluje kot starter, generator in pomožni motor za kratkotrajno povečanje navora.

Na novih 19-palčnih platiščih z gumami 225/45 R19 je juke z 19 centimetri dovolj dvignjeni za vstopanje brez težav. Foto: Aleš Črnivec

Palec gor:

Funkcija e-Pedal, ki učinkuje podobno kot B položaj ročice menjalnika pri cliu, je z malo vaje uporabna za način vožnje brez zavore.

Vzmetenje je trše nastavljeno, obenem pa solidno nevtralizira udarce na poškodovanih cestah.

Kabina je mehko obložena na površinah, kjer je v segmentu B običajno trda plastika. Na primer na mestu, kjer se voznikovo desno koleno (in sovoznikovo levo) dotika konzole med sedežema.

Merilnik hitrosti se pri 50, 90 in 130 na uro zmoti le za dva kilometra. To poudarjamo zato, ker nekateri merilniki v zadnjem času odstopajo precej več.

Palec dol:

Pred uporabo stikali e-Pedal ali EV na konzoli med sedežema mora voznik pogledati dol. Bolj kot je sedež pomaknjen naprej, bolj nazaj mora stegniti roko.

Tudi juke pri Petrolu na Zaloški cesti v Polju piska in prikazuje utripajoč znak 40. Kdo je kriv za to fantomsko prikazovanje omejitve hitrosti, ki je ni? Google, TomTom, stari zemljevidi …

Bencinskih 114 "konj" ali 143 hibridnih za 3.500 evrov več?

Rumeno črni posebnež z opremo N-sport je poleg hibridnega pogona lahko opremljen s turbo bencinskim trivaljnikom in sedemstopenjskim menjalnikom DCT. Hibrid stane 34.200 evrov oziroma 33-000 po akcijskem ceniku.

Kot smo v predhodnem testu zapisali, so prednosti bencinske različice 1.0 v končni hitrosti, manjši masi in večjem prtljažniku. 1.6 HEV jo prekaša s pospeški, navorom, porabo goriva in z občutki med bolj tiho vožnjo z zveznim prilagajanjem prometnim okoliščinam.

Ničesar ni za doplačilo, za vse poskrbi N-sport

Glede varnosti govorimo o nadzoru lege na pasovih, utrujenosti voznika, mrtvih kotov tudi med vzvratno vožnjo, zaviranju v sili s prepoznavanjem pešcev in kolesarjev, samodejnemu zasenčenju žarometov, prepoznavanju prometnih znakov (v preizkusni dobi, kot radi rečemo) …

V ceno je všteto vse od litih 19-palčnih platišč, dvobarvne karoserije, ozvočenja Bose, do … na primer rezervnega kolesa. Med serijskimi pripomočki smo preverili ProPilot assist s prilagodljivim tempomatom, parkirne senzorje z vzvratno kamero in 360-stopinjskim pogledom okoli vozila, navigacijo Nissan connect …

Ambientalno osvetljena kabina je polepšana v kontrastnem slogu zunanjosti. Rumene obrobe obkrožajo armaturo, rumeno prešita so vrata, armaturna plošča, vmesna konzola, vzglavniki in sedeži. Foto: Aleš Črnivec

Foto: Aleš Črnivec

Ojoj, za volanski obroč je zmanjkalo rumene niti

Notranjost Icon pomeni črno eko in alkantara usnje. V kabini kontrastno izstopajo rumene obrobe na sprednjih sedežih in okoli obeh zaslonov. Rumeno so v dveh vrstah obšiti vsi sedeži z vzglavniki, vmesna konzola z naslonom in vratne obloge, volan je rokodelsko lepo obšit, ampak žal ne rumeno.

Sprednja sedeža, ogrevana in nastavljiva tudi po višini, nista tako športno utesnjena, kot bi sodili na prvi strupen vtis. Vzglavnika sta integrirana v naslonjali, ozvočenje Bose pa v vzglavnika. Kabina je namenjena štirim odraslim osebam, če so večje rasti, morata dva zadaj sedeti z nogama narazen.

Hibridno postrojenje ne posega v kabino, odvzame pa 68 litrov prtljažnika

Kabina je dobro osvetljena tudi zadaj, predal pred sovoznikom bolj za silo, ogledalci v senčnikih pa sploh ne. Ambientalna osvetlitev se širi prek sprednji vrat in okrog ročice menjalnika. Vrata so mehko obložena, okrašena s svetlo črnino in rumenimi šivi. Nosijo tudi štiri predale z utori za široke a ne previsoke pivske enote.

Osnovni volumen prtljažnika 354 litrov se nad ravnim dnom za položenimi naslonjali poveča na 734, merjeno do roba steklenih površin oziroma na 1.237 pri tveganem nalaganju predmetov do stropa. Pod ploščo najdemo zasilno rezervno kolo in orodje ter prekat, ki je primeren za prvo pomoč, žarnice in trikotnik se pa že kam stisne.

Vzglavnika sta integrirana v naslonjali, ozvočenje Bose pa v vzglavnika. Kadar sta sedeža zaradi dveh dolginov pomaknjena povsem nazaj, so v težavah potniki zadaj. Foto: Aleš Črnivec

Povečan prtljažni volumen meri 734 litrov merjeno do zgornjega roba naslonjal, do stropa pa 1.237. Foto: Aleš Črnivec

Novi barvni merilniki in osrednji zaslon

Usnjen volanski obroč z neposrednim prenosom (manj kot 2,5 zavrtljaja) nosi otipljiva in logično uporabna stikala. Na levem kraku se poleg radia upravlja digitalno instrumentno ploščo z osnovnimi meniji med okroglima merilnikoma, kot so potovalni računalnik, nastavitve, navigacija …

Vsebine multimedijskega sistema na 12,3-palčnem barvnem zaslonu se upravlja na dotik. V pomoč so bližnjice ob robu za osnovni meni, povezavo, radio, obvestila, dostop do aplikacij … Nissan connect service na primer omogoča upravljanje funkcij na daljavo, najde parkirano vozilo, ohrani zgodovina vožnje. En telefon se poveže brezžično, po dva pa prek USB A in C.

Prestavna ročica znotraj osvetljenega obroča

Ročica multimodalnega menjalnika na okrogli nosilni plošči je kot lep kovinski izdelek postavljena na rumeno prešito konzolo med sedežema. Vsi položaji na skali so osvetljeni, tisti, ki je vključen se sveti med merilniki. Izven kovinskega obroča je stikalo D mode, ob zagonu v položaju standard. Je primerno oblikovano, tako da med preklopom na eco ali sport ni potrebno gledati dol.

Še bolj nazaj na konzoli so stikala manj dosegljiva, bolj kot je sedež pomaknjen naprej. No, električna zavora se res večinoma aktivira samodejno in auto hold ostane vklopljen po vsakem zagonu. Za pritisk na tipki e-Pedal in EV, ki nista otipljivo oblikovani, pa je potreben pogled dol in malo neroden gib z roko nazaj.

69-kilovatni 1,6-litrski atmosferski motor je del učinkovitega 103-kilovatnega samopolnilnega hibridnega sistema. Foto: Aleš Črnivec

Poleg serijskega rezervnega kolesa je prostor, kamor bi mi vstavili prvo pomoč. Če bi nekam namestili še trikotnik in žarnice, bi obvezna oprema sprostila 354-litrski prtljažnik. Foto: Aleš Črnivec

Samo bencin, samo elektrika ali pa iks vmesnih kombinacij

O katerih vozniku ni treba razmišljati. Lahko sicer opazuje merilnik charge, eco, power, raztegljiv trak trenutne porabe oziroma ne porabe goriva in na zaslonu spremlja smer pretoka energije. Vpliva lahko na odzivnost pogona z izbiro načinov eco, standard in sport, z e-Pedal pa poveča rekuperacijo in vozi z dodatnim zavornim učinkom.

Voznika, ki sede prvič za volan juka, preseneti nenadno povečanje porabe goriva. Merilni trak zlasti pri mestni vožnji ali miruje na 0 ali se razteza proti 5, nato na lepem kljub umirjeni vožnji preskoči skoraj do 20, kar se tudi sliši. Po kratkotrajni potratni vožnji poraba pade, ker se baterija napolni s pomočjo bencinskega motorja in seveda z energijo zaviranja. Cikel se nato ponavlja in teoretično lahko doseže 80-odstotni delež električne vožnje.

To se dogaja tudi med vožnjo s tempomatom, ki s prilagajanjem prometnim tokovom menja hitrost vožnje. Med zastoji v času prometnih konic smo speljevanja in postanke prepustili kar tempomatu in nastavili najkrajšo od treh možnih razdalj sledenja vozilom.

Športna ostrina mu ni vrlina

Čeprav se atraktivna pojava prenaša tudi za volan, je filozofija vožnje podrejena sestavnim elementom E-tech. Sistem s štiristopenjskim menjalnikom daje občutek gladkega zveznega pospeševanja brez tistega prehitevanja vrtljajev, ki smo ga vajeni pri brezstopenjskih menjalnikih.

Visoki vrtljaji pa pri juku HEV odpadejo skupaj s športnim menjanjem prestav navzdol pred hitrimi ovinki. No, za dobre vozniške občutke je vendar tu lepo obdelan neposreden športni volan, ki v odzivnem načinu sport omogoča natančno sledenje zamišljenim krivuljam. Tudi podvozje je dovolj trdo nastavljeno, da so ovinki lahko vozniku v veselje.

4,9 litra po WLTP, na našem testu pa 5,56

Razdeljeno po področjih je juke HEV najbolj varčen pri mestnih premikih, kjer smo nameril porabo 5,0, na cestah izven naselja dobrih 5,4, na avtocesti pa 6,6. Podatki računalnika so odstopali manj kot dva odstotka od izračunov pri točenju.

Prvič smo prevozili 699 kilometrov in v 46-litrski rezervoar natočili 37,85 litrov, drugič pa 18,37 za 313 kilometrov. Povprečna poraba med testnimi vožnjami tako znaša 5,6 litra in potrjuje rezultat na našem predhodnem testu.