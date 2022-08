Ni hibrid: bolj varčen, kot pravijo uradni podatki #foto

"Katera toyota pa je to", so nas spraševali med testom." Za yarisa je premajhna, za ayga prevelika, te pa sploh več ne izdelujejo", so ugibali. Sicer pa je bilo testno druženje eno samo razkazovanje tega prikupnega mestnega križanca.

AygoX se krepko razlikuje od ayga druge generacije, ki ga poznamo kot člana skupnega projekta Toyote in francoskega PSA (citroën C1 in peugeot 108, oziroma še prej 107). Razlog, da z njima nima več ničesar skupnega, je preprost: francoza so lani prenehali izdelovati.



Proste roke, če tako rečemo, so pri Toyoti izkoristili za temeljito predelavo vozila, kar je zaradi 24-centimetrskega prirastka v dolžino vidno od daleč. Hkrati mu prav toliko manjka do yarisa, ki ga štejemo že med prav spodobna vozila spodnjega razreda.



Najboljša stopnja opreme po ceniku je X-clusive s ceno 20.900 evrov. Z ozvočenjem JBL je 500 evrov dražja. Tega je za 19.900 evrov vsebovala testna toyota aygoX z omejeno serijo limited, ki žal ni več na voljo.

Motor: trivaljni atmosferski 53 kW



Poraba na testu: 4,7 l/100 km



Cena vozila: 19.900 evrov

Toyota je resnično prenehala izdelovati dolgočasne avtomobile

Tretja generacija ali pa povsem nov model, kakor hočete, je 3,7 metra dolg mestni križanec. Malo višji položaj in razporeditev steklenih površin dajeta vozniku dober pregled v mestnem vrvežu. Posebnost so velika, 18-palčna kolesa z unikatno ozkimi gumami dimenzije 175/60.

Atraktivno obliko dodatno poudarjajo črno ostrešje, ki se za zadnjim parom vrat spušča vse do pragov, in izdatno črno obrobljeni blatniki. Kombinacija s pastelno zeleno osnovo deluje kontrastno, z oranžnimi okraski na odbijačih, pragovih in platiščih pa naravnost prikupno. Velikost drugega para vrat ne obeta prav lahkotnega vstopanja na zadnja sedeža.

Toyota tudi pri ayguX uveljavlja poteze z videzom katamarana. Foto: Gašper Pirman

AygoX je okrašen z oranžnimi dodatki na platiščih, pragovih in odbijačih. Posebnost so ozke gume (175) na "ogromnih" 18-palčnih kolesih. Foto: Gašper Pirman

Zunanji okraski so preslikani v kabino

Kot v vseh malčkih je tudi v ayguX spredaj dovolj prostora za večje postave, vendar je takrat zadaj tesno tudi za otroške noge. Tako je prevoz štirih oseb stvar kompromisa. "Smart entry" pomeni odklepanje/zaklepanje brez ključa in zagon motorja z gumbom.

Na kocke prešito blago z oranžnim tkanjem je obrobljeno z umetnim usnjem. Oranžni dodatki v kabini obrobljajo preproge, zaslon in prestavno ročico. Čeprav aygoX ni potovalnik, najdemo v njem utore za pijačo, odlagalna mesta na konzoli in v vratih in seveda predal pred sovoznikom.

Oprema, ki vsaj malo opravičuje ceno

Osemnajstpalčna kolesa na neobičajno ozkih gumah niso poceni. Omejena serija limited je ponudila ozvočenje JBL. Kabina je avtomatsko klimatizirana, osvetljena tudi ambientalno, sprednja sedeža sta ogrevana.

Med serijsko opremo spadajo devetpalčni barvni zaslon "toyota smart connect", povezljivost "toyota smartphone connectivity", MyT modul za nadzor aygaX prek pametnega telefona, polnilec, vzvratna kamera, navigacija "cloud" deluje prva štiri leta brezplačno …

Radarski tempomat spada pod "toyota safety sense" skupaj z zaznavo peščev in kolesarjev, sledenjem prometnemu pasu in z opozorilom pri nenamerni menjavi. Sistem vključuje še samodejno uravnavanje dolžine svetlobnega snopa, prepoznavanje prometnih znakov, samodejni klic v sili …

Kaj nas je zmotilo



Vstopanje skozi tesno odmerjen zadnji par vrat je dodatno oteženo zaradi zelo majhnega kota odpiranja. Prav tiste bolj zajetne osebe se v tej toyoti najbrž ne bodo vozile zadaj.



Oba okrogla zračnika na robu armaturne plošče med vožnjo v položaju za zapiranje zraka "veselo" piskata.



Namestitev stikal za ogrevanje sedežev (nižje pod osrednjim zaslonom) in pripadajočih kontrolnih lučk (desno od zaslona) se zdi malce razmetana.

Oprema, ki vsaj malo zbija ceno

Roko na srce, malček sploh ni poceni. Menimo, da je varčevanje doletelo že kar osnovni avtomobilski element, to je pogon. Atmosferski trivaljnik, torej brez turbine, je tudi brez električne pomoči in zmore vsega 53 kilovatov v vseh različicah, ki so na voljo.

Mehanizem za upravljanje stekel, električni ali vsaj ročni, je očitno predrag, zato se stekli v zadnjem paru vrat samo izmakneta in zapirata na zaponko. Značilni primeri varčevanja so še trda plastika, zasilno prekrivalo prtljažnika, obešeno na štiri elastične vrvice, in peta vrata brez notranjega ročaja za zapiranje.

Majhen kot odpiranja že tako majhnih vrat je zadosten le za otroške postave. Foto: Gašper Pirman

Oranžni okraski se nadaljujejo v kabini. Najdemo jih na preprogah, okoli zaslona in prestavne ročice ter na prešitih, z usnjem obrobljenih sedežih. Foto: Gašper Pirman

Skrb za voznika oziroma potnika spredaj

Voznikov sedež je nastavljiv po višini, oba vzglavnika sta integrirana z naslonjaloma. Oblazinjenje umirja trdoto vzmetenja, bočne opore so ukrojene za mestno vožnjo. AygoX ohranja klasično ročno zavoro, ima pa vzvratno kamero in parkirne senzorje spredaj in zadaj.

Usnjen volan z malo manj od treh zavrtljajev je enak kot v yarisu. Na prečkah je množica stikal, ki zahtevajo malo privajanja. Osnovni meniji znotraj majhnega merilnika so malo nepregledni, podatki, do katerih vodijo, pa so izpisani razločno. Hitrost je s polkrožnim lokom podana pregledno, vrtljaji pa nepregledno s kockami po 500.

Devetpalčni zaslon ni nameščen na sredini armature, kot je to običajno. Čeprav sega precej na desno, je vozniku zlahka dosegljiv, obenem pa se lepo vključuje v podobo armaturne plošče. Poleg že opisanih funkcij služi različnim nastavitvam, avdiosistemu, podatkom o vzdrževanju …

Samodejno zaviranje za vsak primer, vendar …

Trdimo, da nekateri varnostni sistemi večkrat pretiravajo tako, da lahko voznika presenetijo. Na primer predhodna zaznava morebitnega trka s kolesarjem. Med vožnjo v naselju je aygoX večkrat močno zavrl, čeprav smo mimo kolesarjev vozili varno, in celo takrat, ko se je po desnem pločniku povsem normalno peljal kolesar.

Sistem sledenja označenim pasovom preveč posega v linijo vožnje. Če voznik res natančno ne sledi legi na sredini prometnega pasu, mu sistem neprestano popravlja volan. To slabi informacije, ki izpod koles prihajajo do volanskega obroča, zato ta sistem praviloma izklapljamo. Da si sistem za prepoznavanje prometnih znakov kakšnega preprosto izmisli, redno poročamo tudi pri drugih znamkah.

Sistemi, ki dobro delujejo

Adaptive cruise control oziroma radarski tempomat pri vozilih z ročnim menjalnikom ne more v celoti razviti svojih zmožnosti, vendar deluje dobro. Po vsakem zagonu zahteva ponoven vklop, sklopka pa ne prekinja delovanja.

Tudi samodejno uravnavanje dolžine svetlobnega snopa deluje dobro. Pri zasenčenju ne deluje prehitro, pri dolgih lučeh ne zamuja več kot sekundo. Samodejno ugašanje motorja deluje v prostem teku in (pohvalno) ne zahteva pritiskanja zavore.

Tudi varčevalni stekli na izmik v zadnjih vratih lahko vplivata na počutje med vožnjo. Ker nismo vedno za klimo, smo nastavili temperaturo na LO, povečali stopnjo ventilatorja in izmaknili obe stekli. Tako smo tudi v vročini preživeli brez klime v ravno prav prezračeni kabini.

Malček je ustvarjen za mesto, podvozje pa za ovinke

Trše vzmetenje tudi pri vožnji s 50 kilometri na uro prek večine "ležečih policajev" ne odskoči in tudi ne trešči z odbijačem po tleh. Podvozje je primerno za hitre ovinke, saj se je aygoX skozi naš referenčni ovinek s 60 km/h na uro sprehodil kot za šalo.

Menjalnik je kratek, izračunan za mestna pospeševanja, tistih 15 sekund do stotice pa traja kar predolgo. Najbolj se to pozna na pospeševalnih pasovih na priključkih na avtocesto. Z ljubljanskega Rudnika navzgor v smer proti Mariboru ali Novemu mestu ne bo aygoX nikoli dosegel sto na uro, kolikor znaša prva omejitev hitrosti. Tudi če je v vozilu samo šofer.

Ko doseže hitrost, je presenetljivo stabilen (in glasen)

243-centimetrsko medosje je 9 centimetrov daljše kot pri predhodniku in to je skupaj s tršim podvozjem in aerodinamiko dovolj za sorazmerno solidno Steklo na izmik štejemo med Toyotine varčevalne ukrepe. Foto: Gašper Pirman smerno stabilnost pri 130 na uro (132 po merilniku). Kolikšni so pri tem vrtljaji, ne moremo poročati, ker jih merilnik prikazuje z osmimi kockami po petsto. Teoretično jih je lahko 4.499, čemur bi glede na hrup lahko kdo celo verjel.

Lahko pa povemo, da pri največji dovoljeni hitrosti na ravnem delu avtoceste motorček ne porabi šestih litrov povprečno na sto kilometrov. Vrtljajev, pri katerih naj bi bila vožnja najbolj varčna, tudi ne moremo natančno določiti. Pri petih kockah (vsaj 2.500 vrtljajev) indikatorja še ni, prikaže se pa še pred 3.000.

WLTP 4,9, naša poraba pa 4,6

Več ni šlo. V 35-litrski rezervoar smo po 617 kilometrih natočili 28,23 litra, po naslednjih 370 ob vračilu vozila pa 17,36. Povprečno smo torej porabili 4,62 litra na sto kilometrov. Res pa je, da smo se z aygom X bolj izogibali avtocestam, kjer bi poraba presegla pet litrov. Voznik lahko nazorno spremlja porabo goriva s stolpci, ki se prikažejo na zaslonu po vsaki ponastavitvi računalnika.

tehnični podatki toyota aygoX 1.0 VVt-i limited vrsta motorja bencinski atmosferski trivaljni, 4 ventili na valj prostornina v cm3 998 moč v kW (KM) pri vrt./min. 53 (72) pri 6.000 navor v Nm pri vrt./min. 91 pri 4.400 menjalnik ročni 5-stopenjski pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 3.700 x 1.740 x 1.525 medosna razdalja v mm 2.430 prtljažnik v l 231 (829) število sedežev 4 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.046 (314) največja hitrost v km/h 158 pospešek do 100 km/h v sekundah 14,9 poraba (po normah EU) v l/100 km 4,9 poraba na testu v l/100 km 4,6 cena osnovnega modela v EUR 15.840 cena testnega vozila v EUR 19.900 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 19.900

Uporabnost zadnjih dveh sedežev je odvisna od položaja sprednjih dveh. Foto: Gašper Pirman

Prtljažni prostor meri 231 litrov, prekrivalo pa pomeni bolj varčevalno izvedbo. Zadnji rdeči luči ustvarjata velik svetlobni podpis. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman