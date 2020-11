Ko stane clio 21 tisočakov: še upravičeno za tak avto?

Clio 5. generacije ima ožja žarometa, preoblikovane dnevne luči LED, meglenke, masko in vzvratni ogledali. Gume 205/45 R17 na platiščih initiale paris so serijske.

Clio 5. generacije ima ožja žarometa, preoblikovane dnevne luči LED, meglenke, masko in vzvratni ogledali. Gume 205/45 R17 na platiščih initiale paris so serijske. Foto: Gašper Pirman

Različno oblikovanje žarometov, meglenk, zračnih odprtin in ogledal pri cliu 4. in 5. generacije. Foto: Gašper Pirman Testnega clia TCe 130 EDC z izstopajočo bogato opremo bi prisodili lastnici oziroma lastniku večjega vozila premijske znamke, mali posebnež pa bi prevzel vlogo drugega ali tretjega vozila v družini, ki pri izbiri ne gleda na ceno.



Dodatna oprema vsebuje barvo etoile (460 evrov), paketa bose (400 evrov) in city (390 evrov), aktivni tempomat (330 evrov), pomoč pri vožnji med zastoji na avtocesti (200 evrov) in zasilno rezervno kolo (110 evrov), s čimer se cena povzpne na 21.980, s popustom pa spusti na 20.980 evrov.

Motor: bencinski turbo 96 kW

Poraba na testu: 6,6 l/100 km

Cena testnega vozila: 20.980 evrov

Težko je speljati brez sunka ...

Povezavo motor–menjalnik–cesta lahko pohvalimo skoraj v celoti, tako kot je zapisano med našimi občutki. Skoraj pa smo zapisali zaradi speljevanja in to bodo morali pri Renaultu izboljšati. Vozilo v položaju D ne rine naprej kot pri večini avtomatikov, ampak počaka na ukaz stopalke za plin. Povemo, da nam je, kljub pazljivosti, le redkokdaj uspelo speljati brez sunka, enkrat pa je voznik celo poslušal očitek "strokovnjaka", češ da grdo spušča stopalko sklopke …

Poleg "konj" in menjalnika določa vrednost oprema initiale paris

Če je na zunaj clio videti kot kopija prejšnje generacije, to ne velja za kabino, še posebej z najdražjo stopnjo opreme. Obloge sedežev (svetlo usnje), vrat in armature (mehke usnjene obloge), preproge in ambientalne osvetlitve (izbira barve) spadajo v prvo ligo. Že v prejšnjih zapisih smo hvalili volanski obroč, prilagodljive digitalne merilnike in pokončni sredinski zaslon. Dodaten vtis naredijo podrobnosti, kot so utor za pametno kartico, ogledalo brez okvirčka, skrbno prešite usnjene površine, logotipi initiale paris …

Novi clio je dobil zadaj razširjeni luči, dvignjen spodnji rob petih vrat in preoblikovano steklo. Mesto za odpiranje prtljažnika je tik nad registrsko tablico. Črno površino krasijo svetle letve in kromirana izpušna cev. Foto: Gašper Pirman

Dovolj prostora predvsem za dva

Če sta potnika spredaj višje rasti, se za njima normalno namestita do 170 centimetrov visoki postavi. Zato si udobje štirih potnikov v prestižni kabini lažje predstavljamo med kratkimi vožnjami kot na potovanjih, pa še brez litrskih plastenk. Boljšo oceno iz potovalnosti dobi prtljažnik s 391 litri, ki pod trdno ploščo skriva rezervno kolo in tvori ravno površino pri položenih naslonjalih.

Omenimo še nenavadno odpiranje petih vrat, ki ga nismo doumeli takoj, čeprav so o tem vsi pisali že na prvi predstavitvi. Dokler nismo odkrili mesta odpiranja, ki je pomaknjeno nižje od vrat prtljažnika, smo si pomagali z daljinskim odpiranjem.

Pomešana vzvoda naklona in višine sedeža



Voznik, ki prvič sede v clia, zaman išče vzvod ali kolut za nastavitev naklona nekje pod naslonjalom. Ob sedalu pa zlahka najde dva vzvoda, kjer je začuda tisti sprednji pod koleni namenjen premikanju naslonjala, drugi, bližje bokom, pa višini sedala. Francozi morajo vedno nekaj narediti po svoje …

Skrb za voznika

Sredinski tablični računalnik s pokončnim zaslonom tvori z digitalnimi merilniki osnovo za komunikacijo med cliom in voznikom, imenovano multi-sense. 9,3-palčni zaslon na dotik z navigacijo, sistemom easy link in devetimi zvočniki spada k paketu Bose za dodatnih 400 evrov. Prek sistema multi-sense (vklop na dotik ali s stikalom) voznik izbira med načini sport, eco in my sense.

Vse tri načine si z nekaj vaje lahko še uredi po svoje in tako prilagaja trdoto krmarjenja, odzivnost motorja in menjalnika, izbere prikaz digitalne instrumentne plošče, barvo ambientalne osvetlitve, stopnjo delovanja klimatske naprave …

Pokončni tablični računalnik je skupaj z digitalno instrumentno ploščo temelj za komuniciranje voznika z vozilom. Foto: Gašper Pirman

Vse pa le ni na dotik

Osrednji zaslon je rahlo obrnjen proti vozniku. Sistem multi-sense se vklopi z dotikom ali s stikalom. Dodana so tudi fizična stikala za lažje in bolj varno upravljanje. Foto: Gašper Pirman Pozitivne točke cliu posebej namenjamo zato, ker so pod osrednjim zaslonom namestili osem pravih stikal na pritisk (kamera, parkiranje, ogrevanje sedežev …), klimatski napravi pa so namenili tri večje okrogle gumbe za preprosto in varno rokovanje. Tudi za izklop ali vklop sistema lane assist ni treba brskati po zaslonu.

Težje smo se privadili upravljanju radia od zadaj, ker na prečkah niso našli prostora. Tudi prostor za podatke potovalnega računalnika je malo preveč skopo odmerjen, vrtljaji motorja pa se prikazujejo samo, kadar voznik nastavi merilnike na sport.

Kaj pa prikaza trenutne vrednosti moči in navora, sta res potrebna? Nedvomno pokažeta na tehnično dovršenost digitalnega zaslona, čeprav bi sami raje izbrali kaj drugega, na primer temperaturo olja, tlak turbopolnilnika … So pa izbrali, kar pohvalimo, prikaz razdalje v sekundah do vozila spredaj in ga odeli v zeleno, rumeno ali rdečo barvo.

Zanimiva rešitev za pozabljivce



Prav pri renaultih se nam je večkrat zgodilo, da se je kdo od nas odpeljal brez pametne kartice, potem ko smo zamenjali vozila med seboj. Večinoma smo to opazili pravočasno, trikrat ali štirikrat pa šele po tem, ko je pozabljivec ugasnil motor in hotel zakleniti vozilo ("ščim, ščim," so čivkali ptički v grmovju). Enkrat smo morali Renaultovo ploščico dostaviti celo v Koper!



Med ponovno vožnjo s pametno kartico v napačnem žepu smo ugotovili, da so pri Renaultu pamet razširili tako, da motorja po ustavitvi vozila brez kartice ni mogoče izključiti. Glavna težava z nezaklenjenim vozilom tako odpade, breme prevzema oziroma dostave kartice pa si po dogovoru razdelita oba krivca pozabljivca.

Merilnik vrtljajev spada samo k športnemu prikazu digitalnega zaslona pred voznikom. Foto: Gašper Pirman Dobri občutki med vožnjo, slabši pri speljevanju

Počutje med vožnjo lahko ocenimo kot odlično. Na avtocesti je clio miren, zvočno dobro zatesnjen, hitrost 130 kilometrov na uro (merilnik na 132, 2.600 vrtljajev) prenaša mirno, poraba po ravnini ne dosega šest litrov. Med ovinki daje varen občutek večjega vozila, krmarjenje je prek dobro oprijemljivega neposrednega volana (2,5 lock to lock) zanesljivo in predvidljivo.

No, pa tudi zabavno, saj lahko voznik izbere športni način s tršim krmarjenjem in izboljšano odzivnostjo motorja in menjalnika, naj bo v avtomatskem načinu ali pa še bolj športnem izza volanskega obroča. 130 "konj" zagotavlja dobra pospeševanja (9 sekund do 100), nadzorovana z usklajenim sodelovanjem menjalnika EDC, ki deluje brez sunkov, vendar med vožnjo, ne pa med speljevanjem.

Odlična ocena za porabo

Pri prevzemu vozila smo na digitalnem zaslonu odčitali porabo 7,0 in jo označili za pričakovano, vendar je med testom nikoli nismo dosegli. Med 60-kilometrsko vožnjo z največjo dovoljeno hitrostjo po avtocesti je clio povprečno porabil 5,9 litra, naslednjih 140 podeželskih kilometrov tudi z največjo dovoljeno hitrostjo pa 5,6.

V mestu pri hitrosti 52 na uro po merilniku menjalnik izbere varčno peto prestavo (1.550 vrtljajev), pred semaforji motor utihne in vse bi bilo idealno, če ne bi sledilo speljevanje, ki nas je, kot je zapisano, zmotilo. Merjenje po treh točenjih goriva je dalo rezultat 6,6 in dobilo oceno odlično.

Prestižno oblazinjenje je skrbno prešito in obrobljeno, po Renaultovi trditvi, v barvi konjaka. Foto: Gašper Pirman