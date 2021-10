Izgubil je črko X, a še vedno porabil manj kot šest litrov

Ocena



Prenovljeni sprednji del je crosslanda nedvomno polepšal, čeprav ni takšen posebnež, kot sta peugeot 2008 oziroma citroën C3 aircross. Je pač nemški avto, ki stavi na nove vsebine (asistenčne sisteme in vozniške pripomočke) in enoprostorsko uporabnost (prilagodljiva potniška kabina in prtljažnik).



Kot tipični mestni crossover naj ne bi zahajal na neurejene površine, tudi če bi bil opremljen s sistemom IntelliGrip za prilagajanje oprijema različnim voznim pogojem in podlagam. Za takšna okolja je iz Oplove ponudbe primernejša mokka.



V ceno testnega vozila 22.990 evrov so vključeni dodatki, in sicer informacijski zaslon, digitalni zvočni sistem s šestimi zvočniki (840 evrov), vzvratna kamera s 180-stopenjskim panoramskim pogledom in parkirnimi pomočniki (580 evrov), meglenki (130 evrov), zatemnjena zadnja stekla (90 evrov) ...



Pa še vprašaj v oblačku nad glavami članov uredništva: "Kaj na steklih crosslanda delajo oznake GM, saj je že predhodni crossland X spadal pod francosko oblast?"

Motor: bencinski turbo 96 kW



Poraba na testu: 6,1 l/100 km



Cena vozila: 22.990 evrov

Prenovljeno: maska, odbijača, svetlobne enote …

Čeprav je prenova zunanjosti posegla na oba odbijača, položaj meglenk in kolesne obroče, je najbolj vpadljiva nova povezava Črno-bela kombinacija je dopolnjena z rdečo linijo, ki kot rdeča nit krasi kabino. Crossland je postavljen na nova 17-palčna platišča z gumami 215/50. Foto: Gašper Pirman svetlobnih enot. Hladilna rebra zdaj neprekinjeno povezujejo žarometa, zadnje luči pa so prav tako povezane s široko črno površino, ki je obenem nadaljevanje temnega zadnjega stekla.

Dvobarvna karoserija z izpostavljeno rdečo obrobo pod strešnima letvama je postavljena na 17-palčna kolesa z gumami 215/50. Tudi preoblikovana LED-žarometa s samodejnim preklopom dolžine svetlobnega snopa sta serijska, dnevni LED-luči nad žarometoma pa ohranjata kotno obliko, po kateri smo prepoznavali že predhodnega crosslanda X.

Rdeča strešna linija kot rdeča nit

Za razliko od bolj umirjene zunanjosti je v kabini crosslanda, morda po francoskem vzoru, precej več šarma, kot bi pričakovali od nemškega avtomobila. Površine enake barve kot ob strešnih nosilcih so razporejene na vratnih oblogah spredaj in na armaturni plošči.

Naslonjala in sedala iz kakovostnega blaga so polepšana s po dvema rdečima črtama, usnjene obrobe pa so dvojno rdeče prešite. Skupaj z osvetljenima linijama v vratih je kabina zvečer videti še posebej okusno urejena.

Kaj nas je zmotilo



Poleg nenavadnega menjavanja dolžine svetlobnega snopa še dvoje.



Okenska stekla, ki so varnostno pomična na en dotik, se lahko upravlja tudi daljinsko, z daljšim pritiskom stikala, vendar samo v smeri zapiranja oken, obratno pa ne. Škoda, saj smisel daljinskega upravljanja vidimo predvsem v odpiranju vseh oken med približevanjem vozilu, ki je s pregreto notranjostjo parkirano na soncu.



Zmotilo nas je tudi dejstvo, da so vsi podatki na osrednjem zaslonu primerno osvetljeni in dobro vidni, razen podatka o zunanji temperaturi levo zgoraj. Tega voznik, ki uporablja sončna očala, ne more opaziti.

Prilagodljivi sedeži

V kabino, ki je dvopodročno klimatizirana (400 evrov), se vstopa brez ključa (250 evrov). Prostora je dovolj za štiri visoke postave, zadaj je prostora za dve drobni osebi. Sprednja sedeža sta polno nastavljiva. Sedala se lahko podaljšajo in dvignejo, za ledveni del skrbita električni stikali. Sedala zadnje klopi so vzdolžno pomična v razmerju 60/40, naslonjala pa se ločeno poklopijo na način 40/20/40 z dvema stopnjama naklona.

Sprednja sta ogrevana skupaj z volanom v okviru zimskega paketa (350 evrov). Sedeži podpirajo zdravo držo med vožnjo, kar potrjuje nemški certifikat AGR. Zaprta predala sta dva, vgrajeni so priključki USB, 12 V in brezžični polnilec telefona. Za potovalno udobje sta dva utora za pijačo na vmesni konzoli premalo, saj sta predala v sprednjih vratih manj uporabna, v predala zadaj pa gre komaj mala pločevinka.

Zadnja klop je vzdolžno pomična v razmerju 60/40, tri naslonjala pa se poklopijo vsako posebej. Srednji del služi kot naslon in omogoča prevoz daljših predmetov. Foto: Gašper Pirman

Prtljažnik od 410 do 1.255 litrov

Osnovni volumen prtljažnika se poveča na 520 litrov s 15-centimetrskim pomikom zadnje klopi. Za polaganje naslonjal so potrebne tri poteze, in sicer dve iz kabine za zunanji naslonjali in ena od zadaj za najožje srednje naslonjalo. Potniki skupaj s tovorom lahko tehtajo celih 542 kilogramov.

Plošča prtljažnika ima dva položaja, zgornji ustvarja ravno površino s položenimi naslonjali in tudi pod ploščo v spodnjem položaju tako preostane še nekaj prostora. V prtljažniku sta poleg obešalnih kljuk še dva bočna pokrova, od katerih desni skriva dovolj prostora na primer za namestitev torbe z obvezno opremo.

O ergonomiji nobene žal besede

Že zaradi raztegljivega sedala, višjega položaja in dobre preglednosti o ergonomiji ne moremo izreči nobene žal besede. Lepo obdelan usnjen volan z umirjenim prenosom (tri zavrtljaje), stikala na prečkah (telefon, radio, tempomat) in usnjena prestavna ročica spadajo k pričakovani standardni opremi. Ročna zavora se izvleče navzgor iz konzole in omogoča boljšo izkoriščenost prostora med sedežema. Večini članov uredništva je všeč uporaba naslona za desno roko, avtorju testa pa ne.

Na sredini mehko prekrite armaturne plošče je 8-palčni barvni informacijski zaslon v okviru radia Multimedia Navi (840 evrov). Vključuje šest zvočnikov, kratko anteno, priključka USB, povezljivost z mobilnim telefonom … Rokovanje z zaslonom na dotik poenostavljata šest stikal in gumb za glasnost, tudi klimi služijo tri vrtljiva stikala. Klasični merilniki z osnovnimi štirimi prikazi še čakajo na digitalizacijo. Še vedno so odlično pregledni, kot je tudi vmesni zaslon, kjer so med preostalim zapisani podatki o vožnji v treh vrsticah kot pri peugeotih in citroënih.

Soliden nabor pripomočkov

Crossland je serijsko primerno založen z vozniškimi pripomočki. Mislimo na speljevanje v klanec, ohranjanje lege, prepoznavanje znakov, tempomat, ki se ne meni za sklopko, samodejno preklapljanje med dolgimi in zasenčenimi lučmi (LED) … Kamera s parkirnimi pripomočki in prikazom vozila od zgoraj je na dodatnem spisku (540 evrov). Varnostni sistemi ohranjajo lego znotraj prometnih pasov, zaznavajo utrujenost voznika, "vidijo" pešce, opozarjajo na nevarnost trčenja in zavirajo v sili.

Notranjost je polepšana z rdečimi površinami na armaturi in vratih, sedeže prikrivata po dve rdeči črti, usnjene obrobe so prav tako rdeče prešite. Foto: Gašper Pirman

Kupci predhodnika so želeli izboljšane vozne lastnosti

Z voznimi lastnostmi smo bili zadovoljni že med testom crosslanda X, po pripombah kupcev pa je zdaj izboljšano vzmetenje. Vozilo je uravnoteženo med udobjem in dinamiko, kakršno omogoča najmočnejši motor iz ponudbe. Priznamo, da po štirih letih nismo zaznali sprememb v tolikšni meri, da bi lahko karkoli posebej omenili. Avto se pelje brez pripomb v okviru predvidene družinske uporabe.

Gumb za zagon je kot pri peugeotih in citroënih trd, volan s tremi zavrtljaji ni prav neposreden. Za vožnjo pomembna stikala (TCS, tlak v gumah, parkirni pomočnik, lega na cesti) so ergonomsko nameščena pred prestavno ročico. Pri mestni uporabi deluje motor prožno (indikator se pojavi pri dva tisoč vrtljajih), v peti in šesti prestavi pa bolj ležerno. Zato smo na odprtih cestah prestavljali vsaj 500 vrtljajev višje.

Indikator deluje aktivno tudi navzdol. Na primer pri 90 na uro je po ravnem zadovoljen s šesto prestavo pri dva tisoč vrtljajih, če pa gre cesta le malo navzgor, takoj predlaga peto. Ročnemu prestavljanju s primerno natančno ročico smo se privadili, še rajši pa smo motor zavrteli proti 6.500. Po drugi strani pa še vedno težko sprejemamo Oplov način zasenčenja žarometov z nelogičnim pomikom ročice naprej. Še dobro, da je na izbiro samodejni način.

Testna poraba blizu WLTP

Pred štirimi leti je crossland X na našem testu na poti v Frankfurt porabil 5,9 litra na 100 kilometrov in toliko je na avtocesti porabil tudi zdaj. Potovalna vožnja ni glasna, motor se pri 133 po merilniku in 130 po navigaciji vrti z 2.800 vrtljaji.

Potovalni računalnik je bil po prvem točenju natančen (6,5), pri drugem pa se je zmotil v plus. Nameril je 6,1, dejansko pa smo porabili 5,86. Skupna poraba med testom je znašala 6,1, to je 0,3 litra več kot po WLTP. No, voznikom pred nami se je verjetno bolj mudilo, saj so 1100 kilometrov prevozili s povprečjem 6,9, vendar je to tudi upoštevanja vreden podatek.

tehnični podatki opel crossland 96 kW GS line+ vrsta motorja trivaljni bencinski turbo delovna prostornina (cm3) 1.199 moč v kW (KM) pri vrt./min. 96 (130) pri 5.500 navor v Nm pri vrt./min. 230 pri 1.750 menjalnik ročni 6-stopenjski pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.217 x 1.765 x 1.605 medosna razdalja v mm 2.604 prtljažnik v l 410 / 520 (1.255) število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.263 (542) največja hitrost v km/h 201 pospešek do 100 km/h v sekundah 9,9 poraba (po normah EU) v L/100 km 5,8 poraba na testu v L/100 km 6,1 cena osnovnega modela v EUR 16.850 cena testnega vozila v EUR 20.050 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 22.990

Prenova je dodala črno površino z Oplovim znakom med svetlobnima enotama, širok napis "crossland" in preoblikovano ščitno plastiko v okviru odbijača. Foto: Gašper Pirman

Merilniki, ki čakajo na digitalizacijo, pregledno prikazujejo osnovne štiri podatke, izbirne pa na vmesnem zaslonu podobno kot peugeoti in citroëni. Foto: Gašper Pirman