Imeti hibrid ali bencinarja? Ta avto lahko da odgovore #video

Honda v zadnjih letih preseneča na vseh frontah. Najprej s superšportnim NSX, potem z oblikovno samosvojim civicom in zdaj še z modelov CR-V. Peta generacija tega globalno najbolje prodajanega crossoverja je kot prvi model znamke na voljo brez dizelskega motorja. Kupci se lahko odločajo med bencinskim in hibridnim pogonom, zato smo ju primerjali in preverili, ali so pri Hondi sprejeli pametno odločitev.

Hondin CR-V je oblikovno vsekakor drugačen SUV. Drugega od Japoncev niti nismo pričakovali, še posebej, ker že dolgo časa pri njih velja, da oblika sledi uporabnosti. Tako je CR-V v obeh pogonskih različicah predvsem družinsko uporaben avtomobil. Navduši s prostornostjo druge sedežne vrste, prtljažnik kockastih oblik je nadpovprečno prostoren in osrednja konzola s številnimi odlagalnimi površnima postavlja merila drugim crossoverjem.



Hvalimo udobje vožnje, manj dinamične zmogljivosti. 1,5-litrski bencinski motor s 127 kilovati, ki smo ga spoznali že pri civicu, je tako rekoč neslišen, v kombinaciji s šeststopenjskim ročnim menjalnikom pa namenjen širokemu krogu kupcev. Na drugi strani je hibridni pogon namenjen predvsem mestnim popotnikom, ki cenijo neslišno vožnjo, naprednost tehnike in želijo pomagati k čistejšemu zraku v mestih in na podeželju. Slednji tako na papirju kot tudi v praksi porabi manj goriva.



Izključno bencinski dvokolesno gnani CR-V porabil sedem litrov goriva na sto prevoženih kilometrov. Zamenjava za dizelski motor, bencinsko-električna pogonska kombinacija pa je dokazala, da je zasluženo dobila mesto v motorni paleti. Čeprav je imel hibridni CR-V navor speljan prek vseh štirih koles, je v povprečju porabil 5,8 litra goriva (na avtocesti 6,5 litra) na 100 prevoženih kilometrov.

CR-V kot prvi Hondin velikoserijski model ni več na voljo z dizelskim motorjem. Sprva je bil na voljo le 1,5-litrski bencinar, kasneje pa se mu je kot zamenjava za dizla pridružil še hibrid. Foto: Gašper Pirman

Dvomljivcev ne manjka

Hibrid nadomešča dizla. Drzna poteza Honde, ki pa ima dobre temelje za uspeh. Foto: Gašper Pirman Honda je z napovedjo umika dizelskega motorja iz motorne palete tega srednje velikega crossoverja dvignila precej prahu. Med dvomljivci o smelosti te poteze smo bili tudi mi. Vemo, kako zelo dober je 1,6-litrski Hondin dizel in za motor iz serije earth dreams smo v testu civica zapisali, da je res odličen izdelek. Eden tistih inženirskih dosežkov, pri katerih človek takoj dobi občutek, da so vizionarske besede o trajnostni mobilnosti vzete resno in dejansko preslikane v skrajno natančen jezik kompleksne strojne znanosti. Zakaj torej iz ponudbe vzeti takšen motor?

Vzrokov je sicer več, se pa med seboj kompleksno prepletajo. Med poglavitnimi krivci je zagotovo afera dieselgate in posledičen padec prodaje dizelskih avtomobilov. Na drugi strani pa so pri Hondi že od leta 1999 zavezani k hibridni revoluciji. Do zdaj so prodali že milijon hibridnih avtov, do leta 2025 pa bodo v Evropi prodali dve tretjini avtov z nizkimi in ničelnimi emisijami. CR-V je torej nadgradnja teh uspehov in kot prvi znamkin model resno vstopa v dobo elektromobilnosti, ki hkrati napoveduje prihod prvega povsem električnega avtomobila. Novo poglavje se začenja zdaj.

Netipično udoben in uporaben

Prtljažni prostor je zaradi vgrajene litij-ionske baterije pri hibridu manjši za 64 litrov. Foto: Gašper Pirman Sodbo o zunanjem videzu bomo prepustili posamezniku, saj so okusi in potrebe vsakega voznika različni. Bomo pa poudarili, da ostrejša oblika prinaša precej prednosti v potniški kabini. Čeprav je v primerjavi s predhodnikom dimenzijsko skoraj enak, ima novi CR-V tri centimetre daljše medosje. Prirastek teh centimetrov je občuten na zadnji klopi. Tam smo ob naši preverjeni formuli 4x180 zlahka sedeli, ostalo nam je še dobrih 15 centimetrov prostora za kolena. Ker je oblika avtomobila podrejena uporabnosti, je bilo kljub panoramski strehi prostora za glave na pretek. Ne smemo pozabiti še na širok kot odpiranja zadnjih vrat. Odprejo se tako rekoč do 90 stopinj glede na karoserijo, zato je pripenjanje otrok v otroški sedež nadpovprečno lahko.

Prtljažni prostor zaradi pokončnega zadnjega dela avta deluje večji, kot je. Po podatkih tovarne meri 561 litrov pri bencinski oziroma 497 litrov pri hibridni različici. Ima dvojno dno pri uporabi kita za zatesnitev pnevmatike, ob podrtih sedežih se ustvari ravno dno, takrat pa se prostornina poveča na dober kubični meter prostornine. Za večje družine sta pri izključno bencinski različici za doplačilo 1.800 evrov na voljo še dva dodatna sedeža v tretji vrsti, ki pa jih v testnem avtu ni bilo, zato sodbe o primernosti pomožnih sedežev ne moremo dati.

Res je, vse več crossoverjev želi ugajati družinam, a v ospredje še vedno potiskajo videz in vizualno privlačnost. V večini primerov pa so v notranjosti premalo uporabni, utesnjeni in navsezadnje tudi neudobni. CR-V je pri tem popolno nasprotje - nadpovprečno prostoren, udoben in s svežo zasnovo klasičnih elementov.

Kaj nas je zmotilo?



Pri obeh avtomobilih nas je zmotila počasnost večopravilne enote. Delovanje je prepočasno, zaslon pa glede na debel kos Večopravilna enota je počasna in ima povsem neintuitiven dostop do nekaterih nastavitev. Foto: Gašper Pirman



Kar nekaj sivih las nam je povzročilo prižiganje avtomobila pri bencinski različici. Če smo hoteli zagnati avtomobil, je morala biti ročna zavora zategnjena. Tako smo morali pred vsakim vžigom ročno pritisniti na stikalo, sprostiti ročno zavoro in zagnati avtomobil.



Gumbi na volanskem obroču delujejo zastarelo in so narejeni iz trde plastike.



Nekaj pripomb leti tudi na kombinacije opreme, pogona in menjalnika. 127-kilovatni motor je namenjen sprednjemu pogonu in pogonu AWD, vendar le z ročnim šeststopenjskim menjalnikom. 142-kilovatni motor je povezan le s samodejnim menjalnikom CVT in poganja izključno vsa štiri kolesa. Sedemsedežni CR-V je predviden le kot različica s pogonom AWD, ne glede na vrsto menjalnika. Pri obeh avtomobilih nas je zmotila počasnost večopravilne enote. Delovanje je prepočasno, zaslon pa glede na debel kosčrnega dela na desni strani, kjer so le stikala, tudi premajhen. Navdušil nas ni niti varnostni dodatek – če želimo upravljati večopravilno enoto, smo morali vedno sprejeti Hondina pravila in se z njimi strinjati.Kar nekaj sivih las nam je povzročilo prižiganje avtomobila pri bencinski različici. Če smo hoteli zagnati avtomobil, je morala biti ročna zavora zategnjena. Tako smo morali pred vsakim vžigom ročno pritisniti na stikalo, sprostiti ročno zavoro in zagnati avtomobil.Gumbi na volanskem obroču delujejo zastarelo in so narejeni iz trde plastike.Nekaj pripomb leti tudi na kombinacije opreme, pogona in menjalnika. 127-kilovatni motor je namenjen sprednjemu pogonu in pogonu AWD, vendar le z ročnim šeststopenjskim menjalnikom. 142-kilovatni motor je povezan le s samodejnim menjalnikom CVT in poganja izključno vsa štiri kolesa. Sedemsedežni CR-V je predviden le kot različica s pogonom AWD, ne glede na vrsto menjalnika.

Rešitev in pol: stikala namesto prestavne ročice

Večjih sprememb med obema testnima avtomobiloma ni bilo. Hibridni CR-V ima poleg dodatnih oznak za osem milimetrov manjšo oddaljenost od tal. Večjih sprememb ni niti v potniški kabini. Najbolj očitna je izguba prestavne ročice, ki jo nadomestijo praktična in zelo preprosta stikala. Rešitev nam je hitro prirasla k srcu in smo jo zlahka sprejeli.

Malenkost so spremenjeni tudi merilniki. Krasi jih nekoliko drugačna grafika (zgoraj je dodaten prikazovalnik pojemka ali moč pospeševanja) in dodatni opciji med izbirnimi meniji.

Štirikolesni ali dvokolesni pogon?

Urbani terenci so vse manj obremenjeni s terenom, saj jim v mnogo primerih za vozniško samozavest zadostujejo že višina in poudarjene karoserijske mišice. Honda pri bencinskem ali hibridnem CR-V ponuja obe opciji. Odsotnost oznake 4WD seveda pomeni tudi nakupni prihranek. V konkretnem primeru je to 2.000 evrov. Za tako vsoto pa je vsekakor vredno razmisliti, ali na svojih vožnjah dejansko potrebujete še pogonsko pomoč zadnjega kolesnega para.

Bencinski CR-V je navor prenašal izključno na sprednji kolesni par, hibridni CR-V pa je navor pametno prenašal na vse štiri kolesa. Naj omenimo, da vsa štiri kolesa hibridni sklop poganja z neposredno “togo” povezavo s stalnim prestavnim razmerjem. Na terenu se je takšen pogon izkazal kot učinkovit in predvsem zanesljiv sopotnik v vseh vremenskih pogojih. Čeprav bo CR-V s pogonom na sprednji kolesni par zadovoljil potrebe večine kupcev, še posebej če upoštevamo dobro uravnoteženost sistema za zdrs koles, naj po štirikolesnem pogonu posežejo predvsem tisti vozniki, ki nameravajo več kilometrov prevoziti po neurejenih podlagah ali zahtevnih cestnih odsekih.

Honda je predstavila drugačno zasnovo hibridnega pogona. Bencinski motor večino časa skrbi za polnjenje baterije in generatorja, s tem so zmanjšali povprečno porabo goriva. Foto: Gašper Pirman

Pri hibridu so namesto prestavne ročice na osrednjo konzoli nameščena stikala. Uporaba je preprosta in priročna ter vsakodnevno zelo uporabna. Foto: Gašper Pirman

Se spomnite dvomljivcev? Hidrid jim zapira usta.

Vgrajena baterija ima majhno kapaciteto, zato je vožnja v električnem načinu namenjena kratkim razdaljam pri nizkih hitrostih. Foto: Gašper Pirman Pri Hondi že dolgo časa ne sledijo ustaljenim smernicam in se pravzaprav odmikajo od uveljavljenih rešitev tekmecev. Inženirsko znanje je najpomembnejše, iskanje novih rešitev prioriteta in drugačen pristop v reševanju težav že vrsto let prinaša učinkovite rešitve.

Podobno so se lotili tudi izdelave novega hibridnega pogona. Sestavljajo ga dvolitrski bencinski štirivaljnik s 107 kilovati, električni pogonski motor s 135 kilovati, električni generator s 102 kilovatoma in majhen litij-ionski akumulator (nameščen pod prtljažnikom) z zmogljivostjo le 1,3 kilovatne ure. Največja tehnična posebnost je, da avto nima klasičnega menjalnika, zato tudi upravljanje smeri vožnje s pomočjo štirih tipk.

Večino časa med vožnjo deluje bencinski motor, ki prek električnega generatorja polni predvsem baterijo in služi kot vir energije. Pogon večino časa poganja elektromotor. Slednji energijo pridobiva iz baterije ali generatorskega elektromotorja. A tukaj se prikaže vsa izvrstnost inženirjev. Pri hitrosti med 75 in 120 kilometrov na uro se bencinski motor prek posebne motorne sklopke priklopi neposredno na kolesa. Takrat za sinhronizacijo vrtljajev ročične gredi in vrtljajev koles skrbi vmesni električni generator, ki tako opravlja vlogo klasičnega menjalnika.

Kaj to pomeni v praksi?

Bencinski motor zaradi tega ni odvisen od desne noge voznika in večino časa deluje v najbolj optimalnem načinu delovanja, kjer je tudi poraba goriva najmanjša. Preneseno v številke – hibridni CR-V je v mešanem voznem ciklu po malenkost več kot 1.500 prevoženih kilometrih po podatkih potovalnega računalnika porabil 5,8 litra goriva.

Ob natančnejšem spremljanju porabe smo razbrali, da je poraba na avtocesti seveda višja. Tam v povprečju porabi 6,5 litra goriva, v mestu, kjer lahko več časa deluje v električnem načinu, pa se spusti tudi na pet litrov. Povprečje je torej povsem na ravni dizelskih motorjev oziroma glede na naš test CR-V (dvokolesno gnani CR-V je poganjal 1,6-litrski dizel z 88 kilovati) iz leta 2015 je hibrid porabil 0,4 litra goriva manj. Če upoštevamo, da je bil testni avto opremljen še s štirikolesnim pogonom in kar nekaj dodatnimi kilogrami, je to spoštovanja vreden rezultat. Hondini inženirji pa so zopet dokazali svojo prevlado.

Oblikovno sta si modela zelo blizu. Hibrida krasi nekaj oznak in je za slab centimeter nižji kot običajen CR-V. Foto: Gašper Pirman

Kaj pa bencinar?

Tudi ta motor je dober. 1,5-litrski turbobencinar ima 127 kilovatov, ki pa zaradi večjih mer in višje mase ni tako suveren kot v manjšem civicu. Poraba se je gibala med sedmimi in osmimi litri, vendar je motor tudi tukaj resnično nenaporen. Na koncu mora vsak kupec prijeti v roke kalkulator in narediti nekaj kalkulacij. Cenovna razlika med bencinom in hibridom je precejšnja – šest tisočakov (hibrid ima nekaj več opreme in "samodejni menjalnik'').

Na koncu o izbiri pogona odloča tudi število kilometrov in način vožnje. Šteje tudi to, ali želite skrbeti za okolje, pomagati k čistejšemu zraku in želite poudarjati trajnosten način življenja. Je pa Honda uspešno razbila še en tabu in hibridni pogon v smislu povprečne porabe goriva postavila ob bok dizelskemu.

Foto: Gašper Pirman