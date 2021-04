Idealen drugi domači avto? “Slovenec” ima močne adute.

Renault twingo iz novomeškega Revoza je s prehodom na elektromotor dobil pomemben zagon in tudi večjo zanimivost za kupce. Idealen je za vlogo drugega (pomožnega) domačega avtomobila. S ceno okrog 20 tisočakov nudi od 150 do 200 kilometrov realnega dosega, ob tem pa se ponaša z enim najbolj učinkovitih (močnih) sistemov polnjenja na večini klasičnih javnih polnilnic. Odličen je okrog mest, uspešno je prestal tudi vožnjo iz Ljubljane do Izole in nazaj. Resda je majhen in na prvi pogled drag, toda svojemu prvotnemu namenu zna služiti in pri tem predvsem prepriča z nižjimi dolgoročnimi lastniškimi stroški.

Razred majhnih mestnih avtomobilov je v zatonu, vlaganja v čistejše bencinskem motorje je vse težje upravičiti. Elektropogon jim daje nov zagon. Foto: Gregor Pavšič Majhni avtomobili so iz vidika namenbnosti in velikosti baterij, ki vplivajo na njihovo uporabnost in ceno, pri električnih vozilih najbolj smiselni. To so avtomobili, idealni za vlogo družinskega avtomobila. Torej za avtomobil, s katerim se bo član družine vozil do službe, vmes morda pobral še otroka v vrtcu ali šoli, na več sto kilometrov dolge poti pa se bo z njim odpravil le redko. Ker ga bo polnil ponoči doma, mu to ne bo vzelo dodatnega časa in še strošek energije si bo močno zmanjšal.

Renaultov twingo je primer avtomobila, ki je doživel to preobrazbo. Zanj so ukinili bencinski motor in mu namenili le še električnega. Mestni malček, ki ga izdelujejo le v Novem mestu, zato svojo vlogo zdaj opravi zelo dobro. Bolje kot do zdaj. Prodajno bo lahko nadaljeval že dokazani potencial konkurenčnih mestnih malčkov (VW e-up in škoda citigo-e, ki pa ju ne izdelujejo več), saj za ugodno ceno ponuja ravno tisto, kar voznik od njega pričakuje. To pomeni realni doseg od 150 do 200 kilometrov, preprosto polnjenje in lahkoten ter zelo okreten mestni avtomobil. Cena se zdi sicer visoka, toda z odbitkom subvencije in predvsem nižjimi stroški pogonske energije postanejo lastniški stroški precej nižji.

Palec gor: nizka poraba, 22-kilovatno polnjenje AC, ugodna cena, razmerje doseg-cena

Palec dol: ni namenske električne platforme, starejši informacijski vmesnik, brez neposrednega naslednika

Z električnim twingom iz Ljubljane do Izole in nazaj. Vmesni postanki za polnjenje niso bili potrebni, na obali je baterija v dobri uri dobila svojo razpoložljivo količino električne energije. Foto: Gregor Pavšič

Za več denarja in čustva tesla, za racionalno izbiro pa twingo?

Vsaj trenutno je tak twingo eden najbolj smiselnih električnih avtomobilov na trgu. Iz vidika vsakodnevne uporabnosti in razmerja s ceno presega nekatere primerljive nove modele iz lanskega leta (honda e, mazda MX-30), ki predvsem zaradi visoke cene težko upravičijo realno močno omejeno uporabnost. In če je tesla model 3 najbolj jasna izbira električnega avtomobila za tiste, ki ga iščejo v višjem cenovnem rangu in za nameček vozilo kupujejo s čustvi, je twingo na drugi strani ena najbolj racionalnih ter premišljenih izbir.

Twingo je kljub zamenjavi motorja ohranil glavne značilnosti do zdaj bencinskega pogona. V notranjosti je za svoj rang dovolj kakovosten in udoben, ohranil je tudi pogon na zadnji par koles in s tem izrazito okretnost v mestu. Dobil je baterijo s kapaciteto 21,3 kilovatne ure (kWh), kar pritiče tako majhnemu avtomobilu. Taka baterija je pol manjša kot v bratskem zoeju in zato nekaj podobnega velja tudi za doseg.

Tudi pri twingu je doseg močno odvisen od načina vožnje in izbire cest. Z izrazito mestno in umirjeno podeželsko vožnjo je poraba padla celo na mejo 10 kWh na sto prevoženih kilometrov, kar pomeni doseg vse tja do okrog 230 kilometrov. Ob kombinirani vožnji in manjšem deležu avtoceste je vsakodnevni realni doseg zagotovo vsaj okrog 150 kilometrov. Če bi se po avtocesti vozili s stalno hitrostjo 120 kilometrov na uro, bi twingo vendarle zmorel le okrog 80 kilometrov. Že deset kilometrov na uro nižja hitrost bi avtocestni doseg povečala na dobrih 120 kilometrov. V praksi se bo za povprečnega kupca doseg torej gibal med 150 in 200 kilometri.

Vozniški prostor je prijeten, sedi se celo bolje kot v zoeju. Aduta twinga ostajata lahkotnost vožnje in velika okretnost. Foto: Gregor Pavšič

Tak twingo je namenjen predvsem mestnim in primestnim vožnjam, na primer od 70 dom 80 kilometrov v eno smer, a tudi izleti na morje mu ne smejo biti tuji. Foto: Gregor Pavšič

Največja prednost twinga je popoln izkoristek 22-kilovatnih polnilnic AC. V dobri uri je baterije lahko polna. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil nima “hitrega” polnenja DC (enosmerni tok), česar pa mu dejansko ne bi smeli šteti kot slabo. To navsezadnje vpliva na ceno, predvsem pa takega polnjenja v praksi niti ne potrebuje. Ponoči bo doma dobil dovolj elektrike za prevožene kilometre naslednjega dne, tako kot zoe pa tudi twingo nudi kar 22-kilovatno moč polnjenja prek izmeničnega toka AC. To pomeni, da je s tem twingom zelo smiselno uporabiti mnogo številčnejše polnilnice AC.

Ker te postajajo plačljive, je večino ostalih avtomobilov (moč polnjenja kvečjemu do 11 kilovatov) tam manj smiselno polniti. Iz tega razloga so tudi vse redkeje zasedene. Twingu pa lahko v dobri uri baterijo že povsem napolnimo in ker so take polnilnice ponavadi destinacijske, torej v središču mesta, blizu restavracij, športnih centrov, igrišč in podobno - časovne izgube s polnjenjem sploh ni.

Koliko stane polnjenje baterije na javnih polnilnicah AC? Za eno uro uporabe polnilnice v shemi Gremo na elektriko smo plačali 2,2 evra (15,4 kWh). Na polnilnici sheme Elevat je znašal račun za polnjenje skoraj celotne baterije (21,5 kWh, od 8 do 100 %) pa 3,6 evra. To pomeni dobra dva evra za sto kilometrov dosega. Na Petrolovi polnilnici (22 kW) bi v zgornjih dveh primerih plačali od enega do dveh evrov več (25 centov za eno kWh).

Kaj pa iz Ljubljane do morja in nazaj?

razdalja % baterije doseg poraba Ljubljana 100% Vrhnika 23 km 82% 183 km 11 kWh Postojna 49,5 km 53% 90 km 16,2 kWh Kozina 85,7 km 25% 41 km 15,7 kWh Izola 113,9 km 12% 19 km 13,8 kWh Polnjenje Izola (AC) 100% Kozina 166,9 km 70% 122 km 14,9 kWh Senožeče 183,6 km 57% 96 km 15,3 kWh Razdrto 190,1 km 52% 88 km 15,3 kWh Ravbarkomanda 206 km 39% 63 km 15,4 kWh Vrhnika 233,2 km 20% 30 km 15,3 kWh Ljubljana 250 km 5% 10 km 15,6 kWh

O uporabnosti takega avtomobila na podeželskih in mestnih cestah nisem imel dvomov. Resda je majhen, toda tudi zato je pravšnji za vožnjo do službe in nazaj. Sem se pa s twingom zato bolj zvedavo odpravil iz Ljubljane do slovenske Obale in nazaj. Res je, kupec takega avtomobila bo tako pot opravil redko, a vendarle … Do Vrhnike sem se peljal po regionalni cesti, od tam do Izole nato le po avtocesti. Pri tem nisem presegel hitrosti 120 kilometrov na uro, kljub temu prehitel nekaj klasičnih avtomobilov, in v Izolo prispel z 12 odstotki razpoložljive električne energije v bateriji. Polnilnic AC je več in na taki se je baterija spet povsem napolnila. Nazaj sem se do Postojne vračal po regionalni cesti, tam pa zavil na avtocesto. Izšlo se je, elektrike je bilo dovolj za povratek do Ljubljane brez vmesnega polnjenja. Poraba le 15,2 kWh na 100 prevoženih kilometrov je bila več kot pohvalna.

Zavorno rekuperacijo lahko voznik ojača z vklopom programa B. Foto: Gregor Pavšič

Vseeno je treba poudariti, da je električni twingo za Renault le zasilna rešitev. To pač ni namenski električni avtomobil. Oprema in predvsem informacijski vmesniki so nekoliko zastareli, sicer pa Renault na osnovi obujene retro “petke” že napoveduje naslednjega “pravega in namenskega” električnega malčka. Vsaj dokler bodo twinga še izdelovali, bo to eden najcenejših električnih avtomobilov na trgu. Tak avtomobil ima jasen namen in nalogo, ki jo dobro opravlja. Volkswagen in Škoda za zdaj nista potrdila novih električnih malčkov in Renaultovci se ob teh novicah lahko ne nasmihajo.

Testni twingo je stal 24 tisoč evrov in bi bil tako upravičen do polne subvencije Eko sklada v višini 4.500 evrov. Ta subvencija namreč lahko predstavlja le 20 odstotkov končne nakupne vrednosti avtomobila. Če bi torej izbrali najcenejšega električnega twinga, ne bi dobili polne subvencije. Na višino te vplivajo tudi morebitni popusti. Magična meja za pridobitev polne subvencije je tako 22.500 evrov.

Nekatere polnilnice AC so še brezplačne, a teh je vse manj. To pomeni manjšo zasedenost in predvsem manj tistih voznikov, ki so tam radi “parkirali” svoja vozila za več ur. Foto: Gregor Pavšič

Prostornost zadaj je zasilna, a vseeno je prostora za otroški sedež še dovolj. Foto: Gregor Pavšič