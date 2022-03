Citroënov najbolje prodajani v Sloveniji: z novim paketom lovi clia

C3 je eden pomembnejših avtomobilov podjetja Citroën v Sloveniji, saj je bil v lanskem letu dvanajsti najbolje prodajani model pri nas in tudi najbolje prodajani citroën pri nas. Da bi ostal prodajno uspešen, so poleg lanskoletne prenove pri nas pripravili še poseben paket C-series, ki predvsem z nekaterimi vizualnimi dodatki prinaša še dodatno svežino k temu, že tako prikupnemu avtomobilskemu modelu.

C-series je torej še ena izmed posebnih izvedenk modela C3, ki ne prinaša pogonskih novosti, saj je testni C3 poganjal že preverjeni 1,2-litrski atmosferski bencinski trivaljnik z 61 kilovati. Tudi tukaj je na voljo le s 5-stopenjskim ročnim menjalnikom, kar naredi vožnjo po avtocesti manj prijazno do voznika, se pa zato bistveno bolje znajde v mestu.

V sredini paketne ponudbe

C-series je nov poseben paket, ki pa se ne uvršča v sam vrh ponudbe. Sloni na drugem paketu feel pack in je od njega dražji za 900 evrov. Ob pogledu na prodajne številke je odločitev Citroëna logična. Namesto novega najbolje opremljenega paketa z višjo ceno so izbrali raje srednje opremljeno različico, saj se po podatkih uvoznika za paket feel pack odloči kar 60 odstotkov kupcev. Z oblikovno posebnim paketom bo tako delež kupcev za sredino paketne ponudbe še narasel.

C-series prinaša rdečo okrasno linijo na armaturno ploščo, žal volanski obroč ostaja plastičen. Foto: Gašper Pirman

Sedeži so zelo udobni, a imajo (pre)nizko bočno oporo. Novost je tudi rdeča kontrastna črta in našitek C-series. Foto: Gašper Pirman

V znamenju rdeče

Poleg očitne oznake C-series na sprednjem delu sprednjih vrat je razlika v primerjavi s paketom feel pack manjša, kot smo upali. Še najbolj izstopa streha, okrašena s posebno dekoracijsko nalepko C-series, ogledala so poudarjena s posebno reliefno značko in bočna nalepka poudari posebnost modela. Najbolj zvesti ljubitelji znamke bodo opazili še rdeče barvne dodatke v plastičnih zaščitah na vratih.

Zaman smo večje spremembe pričakovali v notranjosti. Sedežem, ki ostajajo enaki kot pri drugih različicah, so dodani le rdeča vodoravna črta, beli šivi in ​​posebna blagovna znamka serije. Vizualno prenovo zaključujejo še črne preproge spredaj in zadaj z rdečimi šivi in ​​posebna dekoracija vratne police dopolnjujejo personalizacijo vozila.

Oprema za manj zahtevne voznike

Volanski obroč je plastičen, spodaj rahlo sploščen, s tremi zavrtljaji ravno na meji neposrednega prenosa. Sedež je nastavljiv tudi po višini, a z malo bočne opore primeren bolj za umirjene voznike. Prestavna ročica je dovolj natančna, hodi ostajajo še vedno kar dolgi. Škoda, da je s tem motorjem opcija le 5-stopenjski ročni menjalnik. Predvsem na avtocestah smo si želeli dodatne šeste prestave.

V mestu pridejo prav zadnja parkirna tipala

Kakšen motor je bil vgrajen v testni C3 C-series, seveda ni presenečenje. Skoraj 90 odstotkov kupcev se namreč odloči za vstopno opcijo, 1,2-litrski trivaljnik. Atmosferski motor pokaže nekaj malega živahnosti v mestu, saj je največji, sicer pa je skromen navor (118 Nm) na voljo že pri 2.750 vrtljajih. Ker se razločen indikator pri dva tisoč vrtljajih še ne prikaže, se C3 v naseljih vozi s četrto prestavo s 1.900 vrtljaji. Primeren je tudi za odprte ceste s hitrostjo do 90 na uro, manj pa za avtoceste, če voznik vztraja pri 130 na uro. Povprečje porabe se je tudi tokrat ustavilo pri šestih litrih. Kot že omenjeno v uvodu, je cena v primerjavi s paketom feel pack višja za 900 evrov, kupec za to doplačilo poleg vizualnih sprememb dobi še zadnja parkirna tipala. Cena brez popustov tako znaša 16.630 evrov.

tehnični podatki citroën C3 1.2 pure tech 83 C-series vrsta motorja 3-valjni bencinski prostornina v ccm 1.199 moč v kW (KM) pri vrt./min. 61 (83) pri 5.750 navor v Nm pri vrt./min. 118 pri 2.750 menjalnik 5-stopenjski ročni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 3.996 x 1.749 x 1.490 medosna razdalja v mm 2.539 prtljažnik v litrih (položena naslonjala) 300 (922) število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.100 (430) največja hitrost v km/h 169 pospešek do 100 km/h v sekundah 15,1 poraba (po normah EU) v l/100 km 5,5 poraba na testu v l/100 km 6,1 cena osnovnega modela v EUR 13.600 cena testnega vozila v EUR 16.630 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 16.630

Galerija: C3 v vseh podrobnostih