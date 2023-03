Nov velik dizel: kljub šestim valjem le pet litrov porabe

Medtem ko je delež dizelskih motorjev v Evropi upadel na 15 odstotkov, je Mazda izdelala nov 3,3-litrski šestvaljni dizelski motor. "Noro" kljubovanje ali premišljena poteza? Prvi vtisi motorja, ki na cesti prinaša uglajeno delovanje, žlahten zvok šestvaljnika in tudi zelo ugodno porabo med petimi in šestimi litri goriva, so zelo pozitivni.

Sodeč po naši prvi vožnji je realna poraba med petimi in šestimi litri na sto prevoženih kilometrov. Foto: Gregor Pavšič Mazda z modelom CX-60 ponovno kljubuje splošnim avtomobilskim trendom in med ljudi pošilja nov 3,3-litrski šestvaljni motor. Ta bo na voljo v dveh zmogljivostnih različicah, s povečano prostornino pa želijo zmanjšati obremenitev motorja in povečati njegov navor. Rezultat je nizka poraba in s tem povezani tudi manjši škodljivi izpusti – med prvimi dobrimi stotimi kilometri okrog Barcelone se je povprečna poraba gibala okrog 5,5 litra na sto prevoženih kilometrov. Mazda CX-60 s tem motorjem v Slovenijo pripelje v naslednjih mesecih. Cena se bo začela pri 46.500 evrih, zmogljivejša različica bo dražja za 5.200 evrov.

Mazda je še vedno dokaj nišni avtomobilski proizvajalec – lani so v Evropi prodali 141 tisoč vozil, od tega 25 tisoč vozil CX-60 –, ki pa že tradicionalno v avtomobilski svet prinaša mnoge alternativne prijeme. Japonci so uspešno kljubovali že mnogim avtomobilskim trendom. Upirali so se splošnemu "downsizingu", prav tako so vztrajali pri atmosferskih motorjih takrat, ko so skoraj vsi drugi motorjem že dodali turbinske polnilnike. Tudi pravega električnega avtomobila, če izvzamemo dokaj neposrečeni MX-30, pri Mazdi še nimajo.

Zdaj pa torej na trg pošiljajo še zares drugačen motor. Predstavili so ne le nov dizelski motor, katerim v Evropi prodaja močno upada – letos v prvih dveh mesecih le še 15 odstotkov prodanih novih avtomobilov v Evropi –, za nameček so mu prostornino z 2,2 povečali kar na 3,3 litra. Premišljen korak v pravo smer, tveganje, "noro" kljubovanje?

Primerjava obeh različic dizelskega motorja:

3,3 e-skyactive 200 KM 3,3 e-skyactive 245 KM pogon zadaj štirikolesni menjalnik 8-st., samodejni 8-st., samodejni tip motorja I6 DOHC 24 valjev I6 DOHC 24 valjev prostornina 3.283 cm3 3.283 cm3 izpust CO2 (WLTP): 128–130 g 137–139 g kompresijsko razmerje 15.2 15.2 naj. moč motorja 147 kW (200 KM) od 3.600 do 4.200 vrt.min. 187 kW (245 KM) ri 3.750 vrt.min. naj. navor 450 Nm od 1.400 do 3.000 vrt.min. 550 Nm od 1.500 do 2.400 vrt.min. naj. moč elektromotorja 12,4 kW 12,4 kW posoda za gorivo 58 l 58 l pospešek 0-100 kmh 8s 400ms 7s 400ms naj. hitrost 212 kmh 219 kmh min. masa vozila 1.816 kg 1.884 kg začetna cena: 46.490 EUR 51.690 EUR

Rezultat je zanimiv, po prvih izkušnjah zares impozanten in po meri družinsko naravnega avtomobila, kot je CX-60. Tako velik motor bo odličen predvsem za daljše poti, kjer lahko motor deluje pri nizki obremenitvi in zato vozniku vrača nizko porabo. Ob pritisku stopalke za plin se zasliši žlahten zvok šestvaljnika, podobno kot da bi sedeli v kakem večjem ameriškem poltovornjaku.

Ob križarjenju po avtocesti je motor skoraj neslišen, ob potrebi po večji moči pa poudari svoj glas in vozniku tudi zelo hitro ponudi želeno odzivnost. Vse skupaj dobro zaokrožuje še osemstopenjski samodejni menjalnik brez pretvornika navora, ki deluje izjemno tekoče, skoraj neopazno. Tak pogonski sklop motorja in menjalnika je trenutno prav gotovo eden boljših na trgu.

Mazdini inženirji se že desetletje s stalnim razvojem trudijo v enem motorju kar najbolje izkoristiti dobre lastnosti tako dizelskega kot bencinskega motorja.

S tem ko so prostornino motorja povečali za 50 odstotkov, so tudi največji navor povečali s 450 na 550 njutonmetrov. Ta navor je zdaj pri motorju na voljo približno 500 vrtljajev na minuto nižje kot pri manjšem motorju. To je tudi sprememba, ki jo bo voznik najbolj opazil – tako pri voznih lastnostih kot tudi nižji porabi goriva.

Inženirji so uporabili drugačno obliko vrha batov, ločili mešanico zraka in goriva v dva dela zgorevalnih prostorov, izboljšali recirkulacijo izpušnih plinov in s tem povečali termalni izkoristek motorja na 40 odstotkov. Rezultat je zelo uglajen motor, ki se bo očitno lahko pohvalil tudi z ugodno porabo goriva. Med prvim preizkusom v Španiji se je gibala okrog 5,5 litra, prav gotovo predvsem na daljših vožnjah ne bi smela preseči šestih litrov. To pa je seveda dobro za avtomobil, ki je dolg 4,7 metra in tehta od 1,8 do 1,9 tone.

Mazda s tem motorjem bo lahko vlekla tovor z maso do 2,5 tone, več kot odlično torej za vleko počitniške prikolice ali čolna na dopust.

Cena za mazdo CX-60 se bo v Sloveniji začela pri 46.500 evrih. To je cena za šibkejšo različico z močjo 200 "konjev", zmogljivejša z močjo 254 "konjev" je dražja za 5.200 evrov. Pomembna razlika med obema je tudi štirikolesni pogon za močnejšo različico motorja, šibkejša ima pogon le na zadnji par koles. Motorju v blago hibridnem pogonu dodatno pomaga še majhen 12-kilovatni elektromotor.

Obe različici 3,3-litrskega dizelskega motorja e-skyactive bosta cenejši od dozdajšnjega priključno-hibridnega pogona. Ta za osnovo uporablja 2,5-litrski bencinski motor in sistemsko moč do 328 "konjev", a tudi ceno od dobrih 54 tisočakov naprej.

