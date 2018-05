Na vzhodni ljubljanski obvoznici zaprt le še vozni pas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt predor Golovec proti Dolenjski in Rudniku. Vozniki se lahko preusmerijo na severno ljubljansko obvoznico, poroča prometno-informacijski center.

Prometni nesreči:

- na ljubljanski vzhodni obvoznici je v predoru Golovec proti Dolenjski in Rudniku zaprt vozni pas, nastal je zastoj;- zaprta je cesta Kranj - Jezersko, pri Kokri.

Zastoji, povečan promet:

- pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 2 km;-

zgoščen promet na zahodni ljubljanski obvoznici od razcepa Koseze proti razcepu Kozarje;- zgoščen promet na primorski avtocesti med Ljubljano in cestninsko postajo Log in zastoj med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru;

- na vzhodni ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in razcepom Malence proti Rudniku;

- na pomurski avtocesti pred Pernico proti Murski Soboti, 1 km;

- daljši zastoj je na cesti Ilirska Bistrica - mejni prehod Jelšane, od odcepa za Malo Bukovico proti Jelšanam, zastoj je tudi v obratni smeri;- na cestah Izola - Strunjan, Šmarje - Dragonja ter Sečovlje - MP Sečovlje;

- povečan promet na obvoznicah in mestnih vpadnicah zaradi popoldanske konice.

Mejni prehodi: