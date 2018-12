Zaradi gorečega vozila je bila zaprta štajerska avtocesta

Še vedno pa je zaradi poškodovane dilatacije na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani. Ponekod v Pomurju in Podravju megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno, opozarja prometno-informacijski center.

Tri osebna vozila zagorela tudi v Celju

Na Prijateljevi ulici v Celju so okoli druge ure zjutraj zagorela tri osebna vozila. Gasilci PGE Celje in PGD Škofja vas so preventivno evakuirali štiri stanovalce iz objekta, zavarovali kraj požara, omejili in pogasili požar, ki je zajel tudi nadstrešek, in s termovizijsko kamero preventivno pregledali večstanovanjski objekt. Požar je uničil tri osebna vozila, nadstrešek v velikosti približno 9x3 metre in poškodoval okno na stanovanjski stavbi, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.