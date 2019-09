Verižno trčenje osmih vozil med Brezovico in Vrhniko, nastajajo zastoji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila med Brezovico in Vrhniko v smeri Kopra, je bila avtocesta sprva zaprta, zdaj vožnja poteka po enem pasu. Zastoj sega na zahodno in južno ljubljansko obvoznico, prav tako je zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti.

"Po prvih podatkih je prišlo do verižnega trčenja osmih vozil, nobena oseba pa naj ne bi utrpela telesnih poškodb. Trenutno še poteka ogled kraja nesreče in zbiranje obvestil, zato več informacij o okoliščinah nesreče ne moremo posredovati," so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Možna obvoza za osebna vozila:

- Podutik - Dobrova - Horjul - Vrhnika;

- Ljubljana Rudnik - Podpeč - Borovnica - Vrhnika.

Voznikom svetujejo, da upoštevajo obvestila upravljalca ceste glede zapore in spremljajo prometne informacije.

Zastoji:

- na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Kozarje in Koseze v obe smeri,

- na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru,

- na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški,

- na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Sečovlje-MP Sečovlje in Lesce-Bled.

Stanje na cestah:

Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Jelšane je čakalna doba tako za vstop kot za izstop iz države od pol do ene ure.

Mejni prehodi:

Zaradi vozil s spremstvom bodo do nedelje kratkotrajne popolne zapore med Ljubljano in Bledom. Prepovedan bo promet za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in vozila, ki prevažajo nevarno blago.