Zadnji počitniški konec tedna: Na mejah že prvi zastoji

Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Gruškovje že prihaja do zastojev. Na Dragonji vozniki po podatkih prometnoinformacijskega centra za vstop v državo čakajo uro in pol, na Gruškovju pol ure, do ene ure pa na prehodu Sečovlje. Enokilometrska zastoja sta tudi na obeh straneh predora Karavanke, ki ga proti Sloveniji občasno zapirajo.