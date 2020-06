Vračanje s Hrvaške: na nekaterih mejnih prehodih se čaka več kot uro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so daljše čakalne dobe, pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je nastala kolona.

Na mejnih prehodih s Hrvaško so trenutno pri vstopu v Slovenijo daljše čakalne dobe v Jelšanah, Gruškovju in Obrežju. V Jelšanah se čaka več kot dve uri, na Gruškovju uro do dve, na Obrežju pa uro.

Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil trenutno dolga 1,6 kilometra, ker predor zaradi povečanega prometa in kontrole občasno zapirajo.

Zaradi prometne nesreče zastoj nastaja tudi na gorenjski avtocesti med Naklim in Podtaborom proti Karavankam, kjer je zaprt prehitevalni pas.

Čakalna doba za izstop iz države je najdaljša na Dragonji in Jelšanah, in sicer do ene ure.