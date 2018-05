Pijana voznica policistu: Spravili me boste v težave

Policisti so vinjeno voznico ustavili ob osmi uri zjutraj. Fotografija je simbolična. Foto: Gregor Pavšič

Danes zjutraj je na cesti med Bledom in Bohinjem vozila pijana voznica. Policiste so nanjo opozorili drugi udeleženci prometa.

Z alkoholom v krvi že navsezgodaj zjutraj

Voznica je imela že ob osmi uri zjutraj v krvi več kot dva promila alkohola (0,98 mg/l) in je v takem stanju prevozila slabih 20 kilometrov.

"Zaradi visoke stopnje alkohola je imela voznica pričakovano velike težave pri vožnji, v njenih dejanjih pa so se pojavili praktično vsi nevarni dejavniki vožnje v alkoholiziranem stanju. Gre za nenadna zaviranja in pospeševanja, prehitro in prepočasno vožnjo, uporabo nasprotnega smernega vozišča za vožnjo, prekratko varnostno razdaljo, odsotnost reakcij, nezavedanje okolice," so dogodek opisali na kranjski policijski upravi.

Policijske luči in sirene ni zaznala, nato še očitek policistu …

Voznica se več sto metrov ni odzvala na policijsko luč in sireno. Policiste je opazila, ko so jo prehiteli in jo s postopnim upočasnjevanjem ustavili. Ustavljanje je trajalo več kot pol kilometra.

Voznica je policistu očitala, da jo bo s tem, ko so jo ujeli pri vožnji pod vplivom alkohola, spravil v težave.

"Na območju Policijske uprave Kranj so policisti v letošnjem letu odredili več kot 10 tisoč preizkusov alkoholiziranosti in zaradi tega dejavnika iz prometa izločili okoli 320 voznikov. Alkoholizirani vozniki so letos na Gorenjskem povzročili 27 prometnih nesreč," še sporočajo s policije.