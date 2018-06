V več mestih na Balkanu blokade cest zaradi visokih cen goriva

V več mestih v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori so vozniki konec minulega tedna z blokadami cest izražali nasprotovanje podražitvam goriva. V več srbskih mestih, med drugim v Beogradu in Novem Sadu, so bile blokade tudi danes.

V Novem Sadu so med drugim zjutraj zaprli eno od najprometnejših križišč v središču mesta ter več drugih prometnic. Župan Miloš Vučević je ob tem ocenil, da je nedopustno, da je več tisoč meščanov talcev skupine ljudi.

Protesti v več srbskih mestih

Po navedbah spletnega portala 021.rs je v blokadi sodelovalo precej manj prebivalcev Novega Sada kot v petek, ko so jo pripravili prvič. Tedaj je bilo blokiranih več križišč.

Protesti, ki so jih organizirali na družbenih omrežjih, so v minulih dneh potekali tudi v več drugih srbskih mestih. Pripravili so jih, ker so cene bencina od začetka leta narasle za 0,08 evra za liter, cena dizla pa za 0,1 evra. Tako trenutno liter bencina stane 1,29 evra, liter dizla pa 1,36.

Težava je predvsem v visokih trošarinah, ki po analizi Združenja naftnih podjetij Srbije pri bencinu pomenijo 55,2 odstotka cene, pri dizlu pa 53,8 odstotka. Protestniki zahtevajo, da trošarine ne bi presegale 50 odstotkov.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v soboto opozicijo obtožil, da stoji za temi protesti.

Konec tedna so ceste blokirali tudi v Bosni in Hercegovini, med drugim v Sarajevu in Banjaluki. Proteste pa so pripravili tudi v Črni gori.