V večini avstrijskih in nekaterih nemških zveznih deželah se začenjajo počitnice, zato je konec tedna na cestah proti turističnim središčem in Hrvaški pričakovati povečan promet. Dars pa bo v sklopu zaključka prenove avtocestnega odseka med predorom Šentvid in razcepom Koseze v Ljubljani v noči na nedeljo uvedel popolno zaporo v smeri Kopra.

Zapora bo v veljavi od sobote od 21. ure do nedelje predvidoma do 13. ure, zato na Darsu pričakujejo daljše zastoje.

Dars zaključuje obnovo 2,1 kilometra voziščne konstrukcije na obeh smernih voziščih avtoceste med razcepom Koseze in predorom Šentvid ter na delu razcepa Koseze in na posameznih krakih priključkov Podutik in Koseze. Na tem delu avtocestnega omrežja je bil promet omejen od sredine marca.

Zapora je po pojasnilih Darsa potrebna zaradi preplastitve v območju križnega prehoda do predora Šentvid in zaradi ostalih zaključnih del. V nedeljo bo nato čez dan zaprt odstavni pas, po 21. uri pa prehitevalni pas.

Na tem prehodu z ljubljanske obvoznice na gorenjsko avtocesto bo do vključno nedelje zaprta tudi priključna cev predora Šentvid, ki s Celovške ceste iz smeri Medvod vodi v predor. Obvoz je urejen po Celovški cesti do severne ljubljanske obvoznice. Predvidoma do konca julija pa bodo na ljubljanski severni obvoznici med Celovško cesto in Kosezami skrajšani zaviralni in pospeševalni pasovi zaradi postavitve portalov.

Na južni ljubljanski obvoznici bo stekla obnova nadvoza na Ižanski cesti

Po napovedih Darsa bo na južni ljubljanski obvoznici na odseku med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana center v soboto stekla obnova dotrajanega nadvoza na Ižanski cesti. Najprej bosta predvidoma teden dni zaprta prehitevalna pasova v obe smeri, promet pa bo potekal po dveh zoženih pasovih. Nato bo ves promet preusmerjen na polovico avtoceste, kjer bo urejen po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Obnova, ki jo je naročila Mestna občina Ljubljana, bo potekala predvidoma do sredine novembra.

Na odseku gorenjske avtoceste med priključkoma Hrušica (Jesenice zahod) in Lipce (Jesenice vzhod) pa poteka obnova viaduktov in vozišča. Promet je urejen po polovici avtoceste po enem pasu v vsako smer, zaradi česar je pred predorom Karavanke še večja gneča.

Dars zaradi počitnic tako tudi ta konec tedna pričakuje povečan promet na avtocestnem omrežju, predvsem na cestah proti turističnim središčem in Hrvaški ter obratno.

