Na Primorskem zaradi burje več prometnih nesreč #video

Burja je tudi danes povzročala težave v prometu. V jutranji prometni nesreči v bližini Podnanosa sta bila udeležena avtobus s petimi potniki in osebno vozilo. Policisti so ugotovili, da je močan sunek burje na ravnem delu ceste Podnanos-Vipava avtobus premaknil na levo stran vozišča, ki je potem zadel osebno vozilo.

Eden izmed zdrsov na avtocesti. Foto: Gregor Pavšič Video: Planet TV

V prometni nesreči je bil 31-letni voznik osebnega vozila lažje poškodovan, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Močna burja in sneženje sta botrovala tudi prometni nesreči na hitri cesti med cestninskima postajama Nanos in Vipava, v njej pa je bil udeležen 45-letni voznik kombija, državljan Romunije. Med vožnjo po hitri cesti po klancu navzdol iz Razdrtega proti Vipavi voznik ni prilagodil hitrosti in načina vožnje stanju vozišča, vremenskim razmeram in svojim vozniškim sposobnostim.

Zato je kombi najprej zaneslo v levo v varnostno ograjo ob levi strani smernega vozišča in nato še v desno v varovalno ograjo. Prometni policisti so romunskemu vozniku zaradi kršitve določil zakona o pravilnih cestnega prometa izdali plačilni nalog.

Video: Gregor Pavšič

V torek se bo burja umirila

V četrtek pa je sunek burje prevrnil tovorno vozilo pri Podnanosu, ki ga je vozil 69-letni voznik. Policisti so vozniku, ki ni bil poškodovan, izdali plačilni nalog, saj je vozil po cesti, ki je namenjena le lokalnemu prometu.

Po opozorilu agencije za okolje bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem ponekod presegali hitrost 100 km na uro. Burja bo predvidoma oslabela v torek. Veter bo v višjih delih Primorske in tudi ponekod v notranjosti Slovenije gradil snežne zamete.

Sneg povzročil zastoje

Zaradi zdrsov tovornjakov je bil promet oviran na primorski avtocesti (proti Senožečam) in tudi na hitri cesti od Nove Gorice proti Razdrtemu. Od Fernetičev proti Gabrku so zaradi obilnega sneženja izločajo tovorna vozila. Zaradi močnega vetra so bili na izpostavljenih delih mogoči tudi snežni nanosi.

Zastoji na primorski avtocesti. Video: Monika Oset

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič