Še en konec tedna z veliko pločevine na cestah, nastajajo zastoji

Zaradi počitnic po Evropi je vse konce tedna do konca avgusta pričakovati povečan promet, predvsem med Avstrijo in Hrvaško v obeh smereh. In enako bo po pričakovanjih tudi pri nas. Zaradi italijanskih dopustov je gnečo pričakovati na cestah v Istri od Italije do Hrvaške ter na avtocesti A1 med Italijo in Madžarsko.