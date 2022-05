S 1. junijem lažje do izpita za motor: to so podrobnosti

Čeprav je bila novela Zakona o voznikih sprejeta že 29. marca, pa bo mogoče pridobiti izpit za vožnjo z motorjem do 125 kubičnih centimetrov in močjo do 11 kilovatov v olajšanih pogojih šele s 1. junijem. Čez manj kot 14 dni bodo tako lahko vozniki izpit za kategorijo A1 pridobili že po šestih urah vožnje, a le, če že imajo izpit kategorije B in niso mladi voznik.

S 1. junijem bo omogočeno lažje in predvsem bolj praktično opravljanje izpita za kategorijo A1. To v praksi pomeni, da bo lahko izpit za motorno kolo s prostornino motorja do 125 kubičnih centimetrov in največjo močjo do 11 kilovatov opravil vsak že s šestimi urami praktičnega usposabljanja. Ob uspešno opravljenem izpitu dobi voznik v vozniško dovoljenje vpisano posebno kodo, ki mu bo omogočala vožnjo takšnega motornega kolesa izključno v Sloveniji.

Za veljavnost izpita v tujini bo pot nekoliko zahtevnejša

Kot so zapisali pri ministrstvu za infrastrukturo, bo lahko kandidat pristopil k izpitu za kategorijo A1, ki bo veljal tudi v tujini. A v tem primeru bo kandidat moral opraviti zdravniški pregled, se udeležiti teoretičnega izpita, odpeljati najmanj sedem ur voženj in na koncu opraviti še izpit. Kljub temu gre za precej skrajšano in cenejšo pot do izpita za kategorijo A1.

Vsega šest ur voženj bo potrebnih za pridobitev izpita za kategorijo A1, a bo kandidat motorno kolo s prostornino motorja do 125 kubičnih centimetrov lahko vozil le v Sloveniji. Foto: Getty Images

Zakaj se je zgodil zamik?



Uporaba določb zakona je zaradi nadgradnje evidence o vozniških dovoljenjih in izdaje podzakonskega predpisa, ki bo določil program usposabljanja za voznike, zamaknjena na 1. junij 2022 – to pomeni, da bo usposabljanje za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A1 na podlagi veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B (pravica do vožnje ne bo omejena na ozemlje Republike Slovenije) oziroma usposabljanje za vpis kode, s katero bo označena pravice do vožnje motornega kolesa A1 na podlagi veljavnega vozniškega dovoljenja kategorije B (pravica do vožnje bo omejena le na ozemlje Republike Slovenije), voznikom omogočena šele po 1. juniju 2022.

Cena izpita se bo več kot prepolovila

Vse do 1. junija bodo morali kandidati za pridobitev vozniškega dovoljenja A1 opraviti zdravniški pregled, teoretični izpit in imeti vsaj 20 ur vožnje. Na koncu sledi še izpitna vožnja pred komisijo. Cena za pridobitev dovoljenja kategorije A1 znaša od 700 do 800 evrov, s poenostavitvijo pa se bo znižala na približno 250 evrov.