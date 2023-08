Tudi zadnji počitniški konec tedna gneča na cestah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji počitniški vikend pred začetkom šole zaznamuje gneča na cestah. Na štajerski avtocesti je med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani zaradi nesreče oviran promet, zaradi delovne zapore na tem odseku nastaja več kot šestkilometrski zastoj. Zastoji so tudi na primorski in gorenjski avtocesti, poroča prometnoinformacijski center.