Ponekod na avtocestah zastoji, na meji podaljšano čakanje

Zastoji danes nastajajo pred delovnimi zaporami na primorski in štajerski avtocesti, kolone vozil so trenutno dolge do dva kilometra in pol. Povečan je promet iz Hrvaške proti Avstriji, na mejnih prehodih s Hrvaško vozila čakajo do ene ure, kolona je tudi pred Karavankami, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.