Policisti iščejo voznika passata, ki je pobegnil s kraja tragične nesreče v Medvodah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do nesreče je prišlo okrog 20.40 v Medvodah pri rondoju. Voznika BMW in VW passat sta vozila proti Kranju na vzporednih voznih pasovih. Na mestu, kjer se pasova združita v en prometni pas, sta bočno trčila, po tem pa je voznika BMW odbilo levo in je zapeljal na nasprotni vozni pas. V tistem trenutku se je po njem pripeljala voznica osebnega vozila, sledilo je trčenje.

Voznik BMW je kljub hitri pomoči umrl na kraju nesreče, voznica osebnega vozila in otrok sta se poškodovala. Voznica ima hujše, dojenček pa lažje poškodbe, poroča spletni portal 24ur.com.

Passat zlate ali srebrne barve z registrsko oznako KP

Voznik passata je po nesreči odpeljal proti Kranju, policistom ga še ni uspelo izslediti. Vozil je passata zlate ali srebrne barve z registrsko oznako KP, vozilo je poškodovano po levi strani. Policisti voznika vozila in vse, ki bi karkoli vedeli o okoliščinah nesreče, naprošajo, da pokličejo na 113 ali se zglasijo oziroma pokličejo na najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon na 080 1200.