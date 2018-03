So ujeli tudi vas? Najhitrejši vozil prek 200 km/h

Policisti so na Gorenjskem izvajali poostren nadzor spoštovanja hitrosti. Včeraj so ujeli voznika, ki je blizu Ljubljane presegel hitrost 200 kilometrov na uro.

Fotografija je simbolična. Foto: Jure Gregorčič

Pristojni za prometno varnost v Sloveniji – od ministrstva za infrastrukturo, ministrstva za notranje zadeve s policijo do Agencije za varnost v prometu (AVP) – so že večkrat napovedali poostrene nadzore nad spoštovanjem omejitev hitrosti na slovenskih avtocestah. Dokler na avtocestnem križu še ni postavljenega sektorskega merjenja povprečne hitrosti, bodo nadzor izvajali s policijskimi mobilnimi enotami.

50 voznikov je preseglo 150 kilometrov na uro

Včeraj so policisti na spodnjem delu gorenjske avtoceste več ur merili hitrost vozil. Izmerili so hitrost približno 4.700 vozil. Pri omejitvi hitrosti na 130 kilometrov na uro je 50 voznikov preseglo hitrost 150 kilometrov na uro. Najvišja izmerjena hitrost je znašala 205 kilometrov na uro.

"Hitrost je na avtocesti med poglavitnimi vzroki za prometne nesreče in je povezana tudi s stopnjo poškodb v nesrečah. Višja ko je hitrost, večje je tveganje za nastanek hujših poškodb, zato vozite v okviru omejitev in s prilagojeno hitrostjo vožnje, kar oboje zmanjšuje možnost za nesreče in povečuje verjetnost bolj ustreznega reagiranja v primeru nepričakovanih situacij," sporočajo s policije.