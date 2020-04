Pogodbe še ni: Se lahko glavni Darsov projekt izmuzne še za eno leto?

Dars zaradi omejitev gibanja znotraj države in posledično manjši gostoti prometa lažje izvaja vzdrževalna dela na avtocestah. Večji infrastrukturni projekti leta, predvsem poletna obnova predora Golovec, pa so še naprej v nemilosti zaradi krize, povezane z novim koronavirusom. Pogodbe za ta največji načrtovani projekt leta še niso sklenili.

"Glede načrtovanih obsežnejših obnov, torej del investicijskega vzdrževanja, ki trajajo na posameznem odseku neprekinjeno mesec, dva ali tri, pa se trudimo, da postopki javnih naročil kljub trenutnim razmeram tečejo čim bolj nemoteno in da čim prej pridemo do pogodb. Ničesar, vsaj do zdaj, nismo prestavljali, ni pa pričakovati, da bi glede na trenutno stanje postopkov, lahko posamezna delovišča lahko odprli v kratkem," pojasnjujejo na Darsu.

Eno izmed delovišč na ljubljanski obvoznici v času omejitev zaradi epidemije koronavirusa covid-19. Foto: DARS Če bi z večjimi deli začeli, jih morajo tudi obvezno končati

Pri tem je pomembno, da se posamezno delovišče – če se enkrat odpre – v predpisanem roku tudi uredi. To velja ne glede na trenutno neznane napovedi glede razvoja dogodkov v zvezi s koronavirusom.

Kjer so se dela začela in se še niso končala, avtoceste za promet ni mogoče med tem imeti odprte. »Gradbeni izvajalci morajo seveda med drugim imeti zagotovljene materiale, nekatere dobavljajo tudi iz tujine, in delavce,« dodajajo na Darsu.

Sanacija predora Golovec še ni potrjena

Pisali smo že o letos največjih načrtovanih projektih na avtocestah, kjer je med glavne sodila poletna sanacija predora Golovec v Ljubljani. Tam načrtujejo sanacijo voziščne konstrukcije z nadgradnjo elektrostrojne opreme v obeh ceveh predora Golovec, ob tem pa še zamenjavo obstoječe razsvetljave v bližnjem pokritem vkopu Strmec. Postopek sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem še traja, so nam potrdili na Darsu. V tem trenutku še ne morejo zanesljivo zatrditi, da izredne razmere ne bodo vplivale na izvedbo sanacije.

Trenutna vzdrževalna dela na avtocestah (do 9. aprila)

Ljubljana in okolica



V torek, 7. aprila 2020, bo med 7. uro zjutraj in predvidoma 22. uro na severni obvoznici H3, na delu odseka med Kosezami in Celovško cesto proti Bežigradu promet zaradi preplastitve poškodovanih delov vozišča potekal le po voznem pasu.



V sredo, 8. aprila 2020, bo med 7. uro zjutraj in predvidoma 22. uro zvečer na delu odseka avtoceste A2 med Kosezami in Brdom proti Kozarjem (Primorski) promet zaradi preplastitve poškodovanih delov vozišča potekal le po prehitevalnem pasu.



Predvidoma do sredine oktobra 2020 bo na odsekih južne ljubljanske obvoznice A1 in dolenjske avtoceste A2 med priključkom Ljubljana jug (Dolenjska ceste) in Šmarje - Sapom vzpostavljena zapora odstavnega pasu zaradi gradnje suhega zadrževalnika Malence. Odstavna pasova bosta tako na krajši razdalji zaprta po izvozu iz predora Debeli hrib iz smeri Grosuplja proti Ljubljani ter na drugi polovici avtoceste, od uvoza Ljubljana jug (Dolenjska cesta) proti predoru Debeli hrib oziroma Grosuplju. Zapori odstavnih pasov sta potrebni zaradi omogočitve varnega uvoza na gradbišče oziroma izvoza z njega.

Štajerska avtocesta



V torek, 7. aprila 2020, bosta na delu odsekov avtoceste A1 med Dramljami in Celjem ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Mariboru zaprta vozna pasova.



V sredo, 8. aprila 2020, bo na delu odseka avtoceste A1 med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Mariboru zaprt vozni pas.

Primorska avtocesta



Predvidoma od 6. do vključno 9. aprila 2020 bo na delu odseka med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaprt vozni pas zaradi preplastitve poškodovanih delov vozišča, promet bo med deli urejen le po prehitevalnem pasu.



V ponedeljek in torek, 6. in 7. aprila 2020, bosta na delu odseka med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas zaradi preplastitve poškodovanih delov vozišča, promet bo med deli urejen le po prehitevalnem pasu.