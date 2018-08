Po mesecu dni cesta med Godovičem in Idrijo spet prevozna

Danes popoldan bo na cesti med Godovičem in Idrijo predvidoma odpravljena popolna zapora, ki so jo zaradi sanacije brežin v soteski Zala uvedli 23. julija. Vzpostavljen bo izmenični promet, ki ga bodo urejali semaforji. Naslednje leto naj bi na tem nevarnem odseku začeli graditi še galerijo.

Na direkciji za infrastrukturo so napovedali, da bo popolna zapora odpravljena predvidoma ob 17. uri, nato pa bo vzpostavljen sistem enosmernega izmeničnega prometa.

Cesto med Godovičem in Idrijo, ki je glavna prometna žila med osrednjo Slovenijo in območjem Idrijsko-Cerkljanskega, je direkcija na odseku v Zali zaprla 23. julija, potem ko je bilo treba zaradi skal, ki so v preteklih mesecih že padle na vozeče avtomobile, nujno izpeljati nekatera sanacijska dela. Gre za prvo fazo urejanja tega nevarnega odseka na povezavi, ki je znana pod imenom Keltika, prihodnje leto pa naj bi sledila gradnja galerije.

Odprava popolne zapore v skladu z začrtano časovnico je dobrodošla novica. Foto: Gregor Pavšič

Zapora povzročila kar nekaj nevšečnosti lokalnemu prebivalstvu

V času popolne zapore je bil promet za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 tone preusmerjen na državne ceste na relaciji Godovič-Kalce-Logatec-Žiri-Idrija, kjer je potekal dvosmerno in so ga upravljali s pomočjo začasne prometne signalizacije. Tovorna vozila nad 7,5 tone so bila medtem preusmerjena na državne ceste na relaciji Kalce-Logatec-Unec-Postojna-Razdrto-Vipava-Nova Gorica-Kanal-Tolmin-Dolenja Trebuša-Idrija. Za intervencijska vozila na nujni vožnji pa je bil omogočen obvoz po občinskih cestah.

Popolna zapora z obvozi, ki so bodisi občutno podaljšali vožnjo do tega dela države iz osrednje Slovenije bodisi niso bili najbolj primerni za obseg prometa, ki gre dnevno po tej cesti, je povzročila kar nekaj nevšečnosti lokalnemu prebivalstvu ter zvišala transportne stroške izvozno usmerjenim podjetjem v Idriji in Cerknem. Odprava popolne zapore v skladu z začrtano časovnico je tako dobrodošla novica.