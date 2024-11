Ob koncu jesenskih počitnic se je promet zgostil. Na štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji, zamuda znaša med 15 in 20 minut. Zastoj je na dolenjski avtocesti pred priključkom Kronovo proti Ljubljani, zamuda 10-15 minut, in na posameznih odsekih primorske avtoceste med priključkoma Unec in Brezovica proti Ljubljani, zamuda 10 minut.