Tri nesreče na cestah: zaprta je glavna cesta Jesenice–Kranjska Gora

Na slovenskih cestah se je danes zgodilo več prometnih nesreč. Glavna cesta Jesenice–Kranjska Gora je zaprta pri Gozdu - Martuljku. Gasilci in reševalci so imeli veliko dela že navsezgodaj zjutraj.

Zaradi nesreče je oviran promet tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Bič proti Ljubljani.

Trčila osebno in tovorno vozilo

O še eni prometni nesreči s prometnoinformacijskega centra poročajo na pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče proti Murski Soboti. Nesreča se je zgodila ob 7.13, ko sta trčili osebno in tovorno vozilo.

V nesreči se je poškodovala ena oseba. Foto: D.V./Lendavainfo.com

Gasilci IGE Lendava so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem NMP pri prenosu poškodovane osebe, z vpojnim sredstvom posipali in očistili iztekle motorne tekočine ter odklopili akumulator na vozilu.

Foto: D.V./Lendavainfo.com

Poškodovano osebo so odpeljali v bolnišnico.

Foto: D.V./Lendavainfo.com

V Slovenj Gradcu zaradi nesreče v bolnišnici dve osebi

Ob 7.29 sta na Selah v občini Slovenj Gradec trčili osebni vozili. Gasilci PGD Slovenj Gradec in KGZ Ravne na Koroškem so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nevtralizirali razlite motorne tekočine, pomagali policiji pri usmerjanju prometa, reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb in vlečni službi pri nalaganju vozil. Reševalci ZRCK so dve poškodovani osebi prepeljali v SB Slovenj Gradec, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Vozilo pristalo na strehi

V kraju Gorenje Skopice v občini Brežice se je ob 7.33 osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, z vpojnim sredstvom posipali in očistili iztekle motorne tekočine, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa ter ga odstranili s cestišča. Reševalci so poškodovani osebi prepeljali v SB Brežice.