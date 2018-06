Nesreča na dolenjski avtocesti, proti Ljubljani se vijejo kolone vozil #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na dolenjski avtocesti je zjutraj prišlo do prometne nesreče. Čeprav so pristojni posledice nesreče že odstranili, od Višnje Gore proti Ljubljani ter na vzporednih cestah proti prestolnici nastajajo zastoji. Potovalni čas se podaljša za približno uro in 30 minut.