Nesreča in dolg zastoj: Vozniki ovirali reševalce #video

Video - Dogajanje v koloni vozil pred krajem nesreče

Na primorski avtocesti sta pred počivališčem Ravbarkomanda proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta vozni in počasni pas. Nastal je zastoj, približno 4 kilometre. Obvoz je možen za osebna vozila po cesti Logatec - Planina - Postojna.

Pred krajem nesreče smo spet ujeli voznike, ki so se počasi umikali reševalnim vozilom in takoj za njim tudi spet zapeljali na sredino ceste.

Dela na glavnih in regionalnih cestah:

- Cesta Trojane - Izlake bo pri Polšini zaprta do 3. 6. 2018. Obvoz je po cesti Krtina - Moravče - Izlake in obratno.

- Cesta Bled - Gorje bo pri Rečici zaprta predvidoma do 27. 5. 2018. Obvoz je preko Jesenic.

- Cesta čez prelaz Vršič, Kranjska Gora - Bovec, bo zaprta predvidoma do 14. ure.

- Cesta Dolenjske Toplice - Črmošnjice - Črnomelj bo v Črmošnjicah zaprta do 30. 6. Obvoz za osebna vozila in avtobuse je po lokalnih cestah, za tovorna vozila nad 3,5 ton pa preko Novega mesta in Semiča.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman