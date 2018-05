Nemški nadzor in kazni: V Sloveniji bi s cest umikali voznike

Nemci aktivno nad prekrškarje pri ustvarjanju reševalnega pasu

Nemci imajo zdaj precej strožje kazni za nepravilno razvrščanje ob nesrečah in zastojih. Kdor blokira reševalce, dobi poleg denarne globe tudi enomesečno prepoved vožnje. Policijskim vozilom bodo za lažji nadzor namestili tudi posebne kamere.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako kamero bodo policistom namestili v avtomobile. Sprva bo to le pilotni projekt v dveh zveznih deželah. Kamere bodo pomagale pri odkrivanju in kaznovanju voznikov, ki ovirajo ustvarjanje reševalnih pasov za intervencijska vozila.

Kdo jezi reševalce na avtocesti in koliko to stane #video

Uspešna triletna kampanja gasilca: reševalni pas na avtocesti bo dva metra širši

Kamere za nadzor v 50 policijskih vozil

V dveh nemških zveznih deželah bodo skrb za nastanek reševalnih pasov začeli pilotno nadzirati s pomočjo kamer v policijskih avtomobilih. Majhne kamere, ki bodo prekrške zaznale in tako omogočile hitrejše kaznovanje voznikov, bodo sprva namestili v 50 policijskih vozil.

Ustvarjanje reševalnega pasu je problematična tema tudi za Nemce. Konec lanskega leta so Nemci globo za nepravilno razvrščanje oziroma oviranje intervencijskih vozil s komaj 20 evrov kar desetkratno povečali. Zdaj lahko voznik dobi globo od 200 do 320 evrov.

V Sloveniji je treba po novem reševalni pas ustvariti že ob zgoščevanju prometa, ne šele ob nastanku zastoja. Sobotni zastoj na avtocesti med Logatcem in Vrhniko je spet pokazal, da pozno razvrščanje (predvsem tovornih vozil) zelo oteži vzpostavitev reševalnega pasu po sredini cestišča. Globa za napačno razvrščanje znaša 200 evrov. Pred meseci slovenska policija podatka, ali so kateremu vozniku tako globo že izrekli, še ni imela.

Video: Težave reševalcev v soboto med Logatcem in Vrhniko

Za blokiran reševalni pas enomesečna prepoved vožnje

Kdor se ne umakne pravilno, poleg omenjene finančne globe dobi tudi eno kazensko točko. Kdor s svojim vozilom blokira intervencijska vozila, dobi globo 240 evrov, dve kazenski točki in prepoved vožnje za en mesec. Glede na morebitne poškodbe udeležencev prometne nesreče, med katere spadajo tudi reševalci in morebitna premoženjska škoda, lahko globa narase do 320 evrov. Prepoved vožnje ni nikoli daljša kot en mesec.

Kdor namensko blokira intervencijska vozila, lahko pristane tudi v zaporu. Do zdaj je nemški zakon z zaporom do enega leta grozil posamezniku, ki bi namensko odrekel pomoč pri nujnih primerih. V ta določila so zdaj vključili tudi primer namenskega blokiranja intervencijskega koridorja na cestah.