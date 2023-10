Vzvratna vožnja, beg pred policisti, pijani in še pod vplivom drog

Policisti so med kontrolo na Primorskem zasegli več vozil in ugotovili številne prekrške.

Policisti so med kontrolo na Primorskem zasegli več vozil in ugotovili številne prekrške. Foto: Uroš Modlic

V nedeljo so pod vodstvom inšpektorjev Generalne policijske uprave v sodelovanju s policisti Specializirane enote za nadzor prometa in policisti različnih enot Policijske uprave Koper na območju Policijske uprave Koper izvedli poostren nadzor prometa. V osmih urah, med 15. in 23. uro, so ustavili in kontrolirali 531 vozil. Kršitev ni bilo malo.

Policisti so pri kontroli odredili tri strokovne preglede za prisotnost prepovedanih drog in začasno odvzeli devet vozniških dovoljenj. Enajstim voznikom je odrejen preizkus alkoholiziranosti pokazal do 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, enemu pa čez to mejo.

Zasegli so šest osebnih avtomobilov in za voznike podali obdolžilne predloge. Od teh je pet voznikov vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, eden pa je bil na hitrem testu na droge pozitiven na kanabis.

Med posebej izstopajočimi primeri so policisti navedli:

- državljanka Italije: preizkus 0,85 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, ni imela veljavnega vozniškega dovoljenja;

- državljan Slovenije: preizkus 0,30 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka in brez veljavnega vozniškega dovoljenja;

- državljan Slovenije: pred nadzorno točko je vozil vzvratno, zbežal iz vozila in bil prijet, pozitiven na prepovedane droge, brez vozniškega izpita, neregistrirano vozilo, označeno z registrskimi tablicami, ki niso pripadale vozilu;

- državljan Slovenije: neveljavno vozniško dovoljenje, pogoj za podaljšanje kategorije kontrolni zdravniški pregled in 0,16 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka;

- državljan Hrvaške: najdena in zasežena droga (hašiš), opravljen preliminarni test (pozitiven), izdana odločba v hitrem postopku in plačana globa.

Preostali ugotovljeni prekrški:

- državljan Italije je imel na motornem kolesu povsem izrabljeno zadnjo pnevmatiko, izrekli so mu globo;

- dvakrat so izdali plačilni nalog zaradi preveč oseb v vozilu, izločili so jih iz prometa;

- vozniku motornega kolesa so izdali plačilni nalog zaradi pretečenega prometnega dovoljenja in zavarovanja za motorno kolo;

- izdali so en plačilni nalog zaradi nepravilno pritrjenega tovora na tovornem vozilu;

- dva plačilna naloga so policisti izdali za tujca, ki glede na običajno prebivališče v Republiki Sloveniji ni zamenjal tujega vozniškega dovoljenja za slovensko;

- po en plačilni nalog so izdali še zaradi uporabe mobilnega telefona, pretečene registracije in prevelike hitrosti;

- šestkrat so izdali plačilni nalog zaradi neuporabe varnostnega pasu in en plačilni nalog zaradi poteka registracije.

"Še vedno je skoraj vsaka deseta prometna nesreča povzročena pod vplivom alkohola. Že prvi popit kozarec alkoholne pijače vpliva na zaznavanje, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. Da ne bi vse življenje obžalovali enega samega trenutka nepremišljenosti, bodite odgovorni in se udeležbi v prometu pod vplivom alkohola in drog odpovejte," ob tem svetuje policija.