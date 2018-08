Na dolenjski avtocesti vozil v napačno smer

Nekaj pred 14. uro je na dolenjski avtocesti med Drnovim in Obrežjem voznik zašel v napačno smer. Nevarno početje se je končalo srečno, saj o morebitnih posledicah ni poročil. Se je pa nesreča zgodila med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani, zato je tam promet oviran. Zastoji nastajajo še na mejnih prehodih in pred predorom Karavanke.

Stanje na cestah:

Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji trenutno meri štiri kilometre. Na prometnoinformacijskem centru zato voznikom, ki peljejo progi Kranjski Gori, priporočajo izvoz Jesenice vzhod.

Prav tako je zastoj nastal na gorenjski avtocesti med priključkom Brod in razcepom Koseze proti Ljubljani, saj občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj se nadaljuje po ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski. Kolona vozil je tudi na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Bič in razcepom Kozarje proti Primorski.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika, Obrežje, Gruškovje in Zgornji Leskovec. Vozniki na vstop v državo najdlje čakajo na prehodih Starod in Gruškovje, in sicer po dve uri, nekaj manj pa na prehodih Obrežje, Jelšane in Sečovlje - po uro in pol, še poroča prometnoinformacijski center.

Mejni prehodi: