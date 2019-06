Močna neurja ovirajo promet, ne ustavljajte se v predorih

Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra in hkrati pozivajo voznike, da, ker ponekod po državi močno neurje ovira promet, vozite previdno in se ne ustavljajte v predorih in pod nadvozi.

Vozniki se v primeru toče velikokrat še vedno ustavljajo pod nadvozi. V včerajšnjem članku smo poročali o tem, da je takšno početje nevarno in prepovedno. Za neupravičeno ustavljanje v predorih in pod nadvozi je kazen 300 evrov.

Prometnoinformacijski center poroča o gneči in zastojih na:



- gorenjski avtocesti: pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga tri kilometre,

- na gorenjski avtocesti: med Povodjem in Vodicami proti Karavankam,

- severni ljubljanski obvoznici: od Šiške proti Kosezam in od Šiške proti Novim Jaršam, Zadobrovi,

- zahodni ljubljanski obvoznici: med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici,

- južni ljubljanski obvoznici: od priključka Ljubljana - center do razcepa Kozarje

- južni ljubljanski obvoznici in dolenjski avtocesti: od počivališča Barje do priključka Šmarje - Sap,

- vzhodni ljubljanski obvoznici: na razcepu Zadobrova proti Malencam ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru;

- na primorski avtocesti: na posameznih odsekih proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno 40 minut;

- na cestah Ljubljana - Škofljica.

