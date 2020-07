Meje s Hrvaško: Za vstop v Slovenijo tudi po dve uri čakanja

Po pričakovanjih se promet v popoldanskih urah usmerja iz Hrvaške v Slovenijo in naprej v notranjost države. Čakalne dobe na mejnih prehodih za vstop v državo marsikje znašajo tudi do dve uri, poroča STA.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane in Gruškovje.

Osebna vozila na Sečovljah in Dragonji za vstop čakajo od ene do dve uri, za izstop pa do pol ure. Pred obema mejnima prehodoma proti Sloveniji so tudi zastoji.

Tudi na Jelšanah je čakalna doba od ene do dveh ur za vstop in do 30 minut za izstop, medtem ko je čakalna doba na Gruškovju od ene do dveh ur tako za vstop kot za izstop. Nekoliko boljše je stanje na Starodu, kje vozila čakajo samo za vstop v Slovenijo, in sicer do 30 minut.

Zastoji tudi drugod po Sloveniji

Zastoji so tudi na cestah po Sloveniji, in sicer zaradi del na štajerski avtocesti je kolona pred Vranskim proti Ljubljani dolga en kilometer.

Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj dolg poldrugi kilometer, na gorenjski avtocesti med predorom Karavanke in Jesenicami v smeri Ljubljane pa predor Karavanke občasno zapirajo.

Na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji je zastoj dolg 500 metrov, kolona vozil na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški pa je dolga dva kilometra in pol.