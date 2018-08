Gorenjska avtocesta pri Jesenicah proti Ljubljani odprta, gneča ostaja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prevrnitve avtodoma je bila krajši čas zaprta gorenjska avtocesta avtocesta Hrušica - Lipce in sicer med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani, so nam sporočili s Policijske uprave Kranj. Nastal je zastoj.