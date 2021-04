Na mejnih prehodih s Hrvaško nastajajo zastoji. Na prehodu Dragonja morajo osebna vozila za vstop na Hrvaško čakati okoli 45 minut, v Sečovljah pol ure. Na PU Koper so za STA pojasnili, da zastoji ne nastajajo zaradi kakršnihkoli težav na mejnih kontrolah. Ljudje so se dobro pripravili in imajo s seboj potrebno dokumentacijo za prestop meje.

Ob sončnem koncu tedna in s sprostitvijo nekaterih protikoronskih omejitvenih ukrepov se je pričakovalo, da se bodo ljudje v večji meri odpravili na izlet po državi ali pa na hrvaško obalo.

Na primorski avtocesti, kjer potekajo dela, nastajajo zastoji, zaradi česar se potovalni čas iz Ljubljane proti Kopru podaljša za več kot eno uro, opozarjajo na spletni strani prometnoinformacijskega centra. Zastoji nastajajo med Logatcem in Postojno ter med Postojno in Razdrtim proti Kopru, pa tudi med Uncem in Logatcem proti Ljubljani.

Foto: Prometno-informacijski center

Zastoji tudi na štajerski avtocesti

Zastoji so tudi na štajerski avtocesti. Zaradi zastoja med Domžalami in Krtino se potovalni čas proti Mariboru podaljša za približno 20 minut, občasno so zastoji med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani ter med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.

Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Petrina, Vinica, Slovenska vas, Obrežje in Gruškovje. Tiskovna predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec je za STA pojasnila, da so se ljudje za prehod meje dobro pripravili in imajo po večini s seboj vso potrebno dokumentacijo in dokazila. Kakšnih težav na mejah zaradi tega ni.

Foto: Prometno-informacijski center

Kaj potrebujete za prestop meje?

Za vstop na Hrvaško je sicer potreben negativen PCR-test ali hitri antigenski test, ki ni starejši od 48 ur. Ta ni potreben za tiste, ki imajo dokazilo, da so v zadnjih 180 dneh preboleli covid-19 ali so bili cepljeni. Od drugega odmerka pa mora miniti najmanj 14 dni.

Izjema so poleg drugih skupin, med katere sodijo denimo potniki v tranzitu, tudi otroci do sedmega leta starosti, če potujejo s starši ali skrbniki, ki sami izpolnjujejo epidemiološke pogoje za vstop na Hrvaško.