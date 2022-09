Znani gosti, sproščen večer: kaj pravi Fabiana Ecclestone? #video

Včeraj so v Ljubljani cel dan sestankovali člani športnega “upravnega” odbora mednarodne avtomobilske organizacije FIA. Člani World Motor Sport Council so se zvečer v veliko bolj sproščenem vzdušju odpravili tudi na Gorenjsko, kjer so bili na večerji tudi Robert Reid, David Richards, Fabiana Ecclestone in seveda tudi njihov slovenski gostitelj Rado Raspet, predsednik zveze AŠ2005.

Vse od leta 2009 je mednarodno avtomobilsko organizacijo FIA vodil Jean Todt, nekoč odličen sovoznik v reliju, pozneje pa vrhunski strateg Peugeota v svetovnem prvenstvu v reliju in pozneje Ferrarija v svetu formule ena. Ko ga je lani jeseni po štirih mandatih na čelu pomembne organizacije, ki je v osnovi razdeljena na dva dela - šport in mobilnost - je novi predsednik Mohammed Ben Sulayem napovedal spremembe.

Močno se je preoblikovalo delovno telo organizacije, ki se sooča z mnogimi izzivi. Na eni strani so ti povsem komercialne narave, saj FIA kot velika zveza tekmuje z ostalimi športnimi organizacijami za večji del pogače svetovnega športnega posla, obenem pa se vpeta v avtomobilski svet ukvarja tudi z aktualnimi tehnološkimi vprašanji. Teme kot so elektrifikacija, trajnost in obnovljiva goriva so aktualna kot še nikoli do zdaj.

“Do ideje, da Slovenija gosti srečanje WMSC, je prišlo povsem slučajno. Vesel sem, da ga gostimo v tem za FIA pomembnem času,” pravi Rado Raspet, član WMSC in predsednik AŠ2005. Foto: Gregor Pavšič

Morda se bosta 19. in 20. september celo zapisala v zgodovino kot dva zelo pomembna dneva za FIA. Že v nedeljo zvečer je v Ljubljano prispelo okrog dvajset članov odgora World Motor Sport Council (WMSC), ki velja za upravni odbor organizacije v njenem športnem delu.

Na mizi v središču prestolnice so bile že zgodaj v ponedeljkovem dopoldnevu pomembne teme in strateška vprašanja. FIA želi sprejeti ustrezno strategijo finančne stabilnosti, organizacijske vitkosti in se tudi lotiti vprašanja,kako poceniti vstopne razrede v avtomobilski šport in vanj privabiti več mladih.

Sprejem včeraj zvečer pred restavracijo Manu v Žirovnici na Gorenjskem. Foto: Gregor Pavšič

Robert Reid je danes desna roka predsednika FIA Mohammeda Ben Sulayema za področje športa. Reid je bil pred dobrimi 20 leti svetovni prvak v reliju kot sovoznik. Foto: Gregor Pavšič

Savdski princ, nekdanji as relija, lastnik ekipe F1, Ecclestonova žena ...

Že sestava WMSC je zelo pestra. Podpredsednik FIA za šport je Robert Reid, nekoč svetovni prvak v reliju med sovozniki, v njem je princ iz Savdske Arabije, pa David Richards - nekoč je vodil ekipe v formuli ena in svetovnem reliju ter ustanovil Prodrive. Iz Brazilije prihaja Fabiana Ecclestone, Švedinja Anna Nordkvist je v avtomobilskem športu novinka, enako tudi nova oziroma sploh prva izvršna direktorica FIA. Američanka Natalie Robyn je prej delala v avtomobilskem poslu, nazadnje pri Volvu. WMSC se je torej obdal z raznovrstno strukturo članov, ki očitno mislijo resno in želijo spremembe. Robynova bo usmerjena predvsem v finančno zmogljivost organizacije in izkoriščanje različnih virov prihodkov.

Zadržati privlačnost, adrenalin in strast ter odgovoriti na izzive

"Enako strast do tega športa čutim kot nekoč, le da se je oblika zdaj malo spremenila," je včeraj zvečer na Gorenjskem, kjer so se po celodnevnem delu v restavraciji Manu v še nekoliko bolj sproščenem vzdušju zbrali udeleženci srečanja, dejal Richards. Stisnil je roko tudi gostitelju Radu Raspetu, predsedniku slovenske Zveze za avtošport AŠ2005 in tudi članu WMSC, ki je organiziral srečanje v Sloveniji.

Princ Khalid Bin Sultan Al Faisal je danes prvo ime avto-moto športa v Savdski Arabiji. Foto: Gregor Pavšič

Na Gorenjskem je med udeleženci manjkal le savdski princ, manjkala pa ni Fabiana Ecclestone.

"Ne povem vam, kako dolgo sem že navdušenka nad avtomobilskim športom, ker bi vam tako izdala svojo starost," se je pošalila Brazilka, ki je deset let poročena z nekdanjim gurujem formule ena Berniejem Ecclestonom. Fabiana je bila pred leti močno vpeta v marketing brazilske dirke formule ena v Interlagosu, zdaj je podpredsednica FIA za področje športa za Južno Ameriko.

"Veliko je izzivov, ki so povezani z novimi tehnologijami in trajnostjo. Na mizo smo dali veliko idej, jutri nadaljujemo," je še dejala Ecclestonova.

Odločitve bodo strateške in dolgoročne

Danes dopoldne bodo člani FIA WMSC v Ljubljani še opravili dopoldanske delovne sestanke, nato bo večina Slovenijo zapustila. Vse morebitne strateške odločitve bodo sicer dolgoročno usmerjene, saj niso usmerjene v kratkoročno rešljive težave.

"Smo v odličnem položaju, saj je bil šport vedno pomemben razvojni faktor avtomobilov. Formula ena ni bila še nikoli močnejša, svetovno prvenstvo v reliju ima nekatere rezerve. Letos so dirkalniki prvič dobili hibridne pogone. Veliko je bill skeptikov, a zdaj navijači te avtomobile obožujejo. Sprejeti so tudi že novi motorji za F1, kjer bo izrazitejši električni del pogona. Vse to so koraki v pravo smer," je dodal Richards, ki je letos na reliju Dakar v prototipih Prodriva tudi že uporabljal obnovljivo gorivo.