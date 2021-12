Znane so nove informacije o prihodnosti tega izjemnega audija

Audi z modelom R8 ponuja pravega superšportnika, ki ga poganja sredinsko postavljeni 5,8-litrski motor V10. Ta ima moč do 456 kilovatov (612 "konjev").

Glede njegovega naslednika je za zdaj še marsikaj zavito v meglo. Naslednik bi lahko postal precej drugačen avtomobil in tudi umik oznake R8 ni izključen. Kot je v enem izmed intervjujev povedala Linda Kurz, vodja produktnega marketinga pri Audiju, lahko naslednika pričakujemo enkrat v tem desetletju.

Audija R8 izdelujejo pri Audi Sportu v tovarni v Neckarsulmu. Tam jih 70 zaposlenih sestavlja ročno in poskrbi za okrog pet tisoč sestavnih delov. V tej tovarni v povprečju dnevno naredijo do 15 avtomobilov. Primerno opremljeni v Avstriji (v Sloveniji jih trenutno ni na ceniku) stanejo okrog 300 tisoč evrov.

Prvi električni poskus se je že končal klavrno

Zagotovo pa bo imel ta naslednik, kakršenkoli že bo, električni pogon. Audi namerava vso družino vozil z oznako R narediti električno. V Ingolstadtu so v preteklosti že poudarili, da bodo z električnim športnikom počakali, da bo tako vozilo omogočala tudi ustrezna tehnologija.

Pred šestimi leti je Audi že poskusil z električno različico audija R8 (z dodatkom e-tron), ki pa so jo na ceste očitno poslali prezgodaj in je bila prodajno razočaranje. Prodali so jih manj kot sto. Z namenskimi platformami je Audi v tem času že pokazal velik napredek in rezultat tega je na cestah že vidni audi GT e-tron.