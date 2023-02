Znane podrobnosti: rošade pri Toyoti, v Evropi vendarle odločneje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyota, lani druga najuspešnejša avtomobilska znamka v Evropi, bo pod novo taktirko globalnega in evropskega vodstva vendarle odločneje stopila na pot povsem električnih avtomobilov. Pri elektromotorjih bo prednost najprej dobil Lexus. Od strategije, ki daje velik pomen tudi hibridom in vodiku, ne odstopajo.

Pri Toyoti priznavajo, da se Evropa med vsemi regijami v avtomobilskem svetu najhitreje spreminja. To velja predvsem za področja zmanjševanje ogljičnega odtisa, eletrifikacije, ekonomičnosti vodikovih tehnologij in novih oblik mobilnosti.

Toyoto, ki se je v Evropi lani z rekordnim 7,3-odstotnim deležem zavihtela na drugo mesto med avtomobilskimi znamkami, bo v evropski regiji zdaj vodil Japonec Yoshihiro Nakata. Postal bo izvršni direktor evropske regije. Matt Harrison bo imel funkcijo izvršnega operativca pri Toyota Motor Europe.

Toyota bZ4x je prvi namenski električni avtomobil največjega proizvajalca avtomobilov na svetu. Foto: Gašper Pirman

Koji Sato. Foto: Toyota

Po umiku Akia Toyode z mesta izvršnega direktorja Toyote, se vsaj za Evropo spreminja tudi dinamika prihodnje strategije japonskega proizvajalca. S prvim aprilom bo Toyoto globalno vodil Koji Sato in v Evropi bodo pri Toyoti vendarle odločneje stopili tudi na pot povsem električnih avtomobilom.

Satova funkcija sicer ne predstavlja večjega odmika od Toyotine strategije elektrifikacije, ki poudarja vzporedni pomen tako hibridnih, povsem električnih in vodikovih avtomobilov. Ta strategija ostaja na mestu, vendarle pa bodo povsem električnim vozilom predvidoma namenili resnejšo vlogo.

Električna prihodnost najprej Lexusu, naprednejša platforma okrog leta 2026

Za zdaj bodo v Evropi električni program najprej namenili znamki Lexus. Prihodnji teden bomo tudi sami prvič vozili njihov namenski športni terenec RZ. V ozadju medtem Japonci pripravljajo nadgradnjo električne platforme eTNGA, ki vsaj pri Toyoti in prvemu modelu bZ4X ni dobila dobrihodzivov. Pri tej platformi bencinski in električni avtomobili prihajajo z iste platforme, okrog leta 2026 naj bi Japonci izdelali že naprednejšo električno platformo. To bi sovpadalo z razkritjem podobne platforme pri koncernu Stellantis.

Po besedah Sata spremembe v vodstvu za električni program vseeno še ne pomenijo znatno večjega pomena, zato bodo elektromotorje tudi najprej namenili nišnemu Lexusu in šele nato postopno Toyoti. Do leta 2030 želijo pri Toyoti izdelati 3,5 milijona električnih avtomobilov.