Znan je datum: Audi od leta 2026 naprej le še na elektriko

Sodeč po pisanju tega nemškega časnika je Markus Duesmann visoko postavljenim uradnikom znotraj podjetja in predstavnikom sindikatov delavcev sporočil, da bo zadnji avto z motorjem na notranje zgorevanje lansiran leta 2026. Od tega leta dalje bo vsak nov model, ki ga bodo poslali na trg na voljo izključno z električnim pogonom, saj na bi Audi obrnil hrbet tudi hibridni tehnologiji oziroma kombinaciji motorja na notranje zgorevanje, ki mu pomaga elektrifikacija.

Po letu 2026 bo še možen nakup običajnega avtomobila

Čeprav bo leta 2026 v prodajne salone zapeljal nov model z motorjem na notranje zgorevanje ga bo mogoče v prihodnjih letih E-tron GT je prvi namenski električni avtomobil pri Audiju, kmalu mu bodo sledili še številni drugi. Foto: Gašper Pirman še vedno kupiti, a le do izteka generacijskega obdobja. Ko bo na ceste zapeljala naslednja generacije modela bo na voljo le še kot polni električni model.

Zdaj ostaja le še vprašanje kateri bo zadnji Audijev model z motorjem na notranje zgorevanje. Skoraj zagotovo to ne bosta A4 in A6, saj na bi leta okoli leta 2030 po zadnjih napovedih nemške znamke postala polno električna modela. Nove generacije naj ne bi dočakal A1, prav tako se pojavljajo govorice, da bosta kmalu naredila prehod v električno dobo tudi TT in R8. Tako je eden resnejših kandidatov A3. Aktualno generacijo so predstavili leta 2020, zato bi lahko 2026 pripravili novo generacijo, ki bo potem vztrajala še šest ali sedem let. Okoli leta 2033 pa bi morala biti po teh izračunih celotna Audijeva modelna paleta v celoti električna.

Za volanom električnega e-tron GT

Pred dnevi smo prvič sedli za volan prvega namenskega električnega Audija, ki sloni na arhitekturi J1 razviti skupaj s Porschejem. Audi bo v kratkem v Slovenijo pripeljal še dva električna modela Q4 e-tron in Q4 e-tron sportback. Modelno električno ofenzivo bodo nadaljevali še z nekaterimi drugimi električnimi modeli, a sodeč po videnem v e-tron GT ni potrebno Nemce prav nič skrbeti glede svoje prihodnosti, čeprav bo ta čez približno deset let izključno električna.