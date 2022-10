Zmaga za avtomobiliste? EU z Euro 7 popustila pod pritiski.

Evropska unija namerava dramatično omiliti načrtovane emisijske zahteve, ki naj bi jih po prvotnih načrtih prinesel najnovejši emisijski standard Euro 7. Gre za veliko zmago za avtomobiliste, ki so vse od prvotnega predloga nasprotovali Evropski uniji in zahtevali omilitev zahtev, saj naj bi bile preostre in bi v primeru sprejetja prinesle občutno podražitev avtomobilov.

Večkrat prestavljena predstavitev novega emisijskega standarda Euro 7 naj bi bila v kratkem le razkrita, a kot poroča Politico, so se v Bruslju odločili, da bistveno omilijo prvotne napovedi. Po trenutno še neuradnih podatkih bodo emisijski standardi ostali zelo podobni obstoječim, mejni izpust emisij pa bo zelo podoben današnjim zahtevam.

Pritiski so bili preveliki

Evropska unija je popustila pod "neverjetnimi pritiski" avtomobilske dobavne verige, ki je potisnila cene avtomobilov navzgor in bo zdaj minimalizirala stroške, ki so potrebni za prihod čistejših motorjev. Tudi avtomobilski proizvajalci so glasno nasprotovali novemu predlogu in svoj odpor opravičevali z milijonskimi vložki, ki bi bili potrebni za razvoj tako čistih motorjev.

"Z vidika industrije ne potrebujemo Euro 7, saj bodo sredstva, ki bi jih porabili za elektrifikacijo, razporejena drugam. Euro 7 bi morali preprosto preklicati," je na pariškem avtosalonu povedal Carlos Tavares, izvršni predsednik skupine Stellantis.

Bo novembra znanega več?

Po prvotnem načrtu naj bi Euro 7 emisijski standard stopil v veljavo okoli leta 2025 ali 2026, toda uradno razkritje, kaj bo Euro 7 pravzaprav prinesel, so večkrat prestavili. Že v oktobru je Evropska unija dvakrat prestavila razkritje in zdaj postavila nov datum. Devetega novembra naj bi zdaj končno le izdali, kakšnim pravilom bodo morali slediti avtomobilisti.

Tudi ACEA (Evropsko združenje avtomobilskih proizvajalcev) je večkrat poudarilo, da je prihod tako zahtevnih emisijskih zahtev povsem nepotreben glede na hitrost prihoda električnih avtomobilov. Številni proizvajalci bodo namreč kar nekaj let pred letom 2035 postali proizvajalci izključno električnih vozil. Večja količina prodanih električnih vozil v Evropi ima z vsakim letom večji učinek na čistočo zraka, zato zaostrovanje emisijskih standardov ni potrebno.

Okoljevarstveniki presenečeni nad odločitvijo

Na pisanje Politica so se odzvali že okoljevarstveniki, ki niso zadovoljni s sproščanjem emisijskih zahtev. "Komisija je popustila njihovim zahtevam. Dobički proizvajalcev avtomobilov imajo prednost pred zdravjem milijonov Evropejcev," je za Politico povedala Anna Krajinska iz skupine Transport & Environment. Proti nenavadni odločitvi Evropske unije je tudi največji proizvajalec katalizatorjev na svetu, Johnson Matthey, ki bi z zaostritvijo emisijskih zahtev nadaljeval svojo prevlado.