Zimske pnevmatike 2022: najnovejši testi, akcijska ponudba in vse, kar morate vedeti!

Zimske pnevmatike vam zagotavljajo varno in stabilno vožnjo v vseh zimskih razmerah in bodo že zelo kmalu nujno potrebne (po 15. novembru). Zato vam pri Porsche Inter Auto že zdaj zagotavljajo odlične cene zimskih pnevmatik in zimskih kompletov koles (kompletov pnevmatik in platišč), da si lahko čim prej zagotovite svoje za zanesljivo vožnjo v zimskih razmerah.

Akcija zimskih pnevmatik – Jesen je tukaj, zima pa le za vogalom. In počasi se morajo vozniki začeti zavedati, da bodo morali preobuti svoje avtomobile v ustrezne zimske pnevmatike. In pozimi velja, da so na avtomobilu najvarnejše ravno solidne zimske pnevmatike. Brez njih pozimi enostavno ne bi smeli na cesto. Zimske pnevmatike so obvezne za zanesljivo vožnjo v snežnih razmerah, veliko bolje se obnesejo na snegu in mokrih površinah ter se bolje oprimejo podlage. Zaradi vseh naštetih lastnosti so zimske pnevmatike nepogrešljive pri vožnji v snegu.

Katera je najboljša zimska pnevmatika?

Cena zimskih pnevmatik Continental – Continental TS 870 je bila med najboljšimi ocenjenimi na testih Auto Motor und Sport, ADAC, ÖAMTC, TCS, AMZS. Continental WinterContact TS 870 namreč zagotavlja maksimalno varnost v vseh vremenskih razmerah in boljšo življenjsko dobo pnevmatike. Prenovljen in izpopolnjen dizajn pnevmatike vozniku zagotavlja še boljši oprijem tako na ledu kot snegu. Izboljšan koncept lamel skupaj z novo sestavo zmesi gume pa zagotavlja še boljši oprijem z majhnim kotalnim uporom za ekonomično vožnjo. Odlične rezultate pa prav tako poročajo novinarji iz slovenskega avtomobilističnega portala Volan, seveda pa je omenjena pnevmatika že leta 2022 dosegla naravnost izjemne rezultate na vseh testih pnevmatik različnih organizacij. (1)

Letošnje najboljše ocenjene pnevmatike testa 2022 dimenzije 185/65 R15:

Continental WinterContact TS870

Goodyear UltraGrip 9+

Semperit Speed-Grip 5

Letošnje najboljše ocenjene pnevmatike testa 2022 dimenzije 215/60 R16:

Continental WinterContact TS870

Dunlop Winter Sport 5

Goodyear UltraGrip Performance+

Katere zimske pnevmatike izbrati?

Najboljše zimske pnevmatike na testu – Pri odločitvi, katere zimske pnevmatike izbrati, so vam lahko v veliko pomoč najrazličnejši testi zimskih pnevmatik, kjer različne organizacije preverjajo in preizkušajo najnovejše zimske pnevmatike. Avtomobilski klubi (kot so AMZS, ADAC, ÖAMTC, TCS, ANWB) vsako leto namreč opravljajo veliki test zimskih pnevmatik, ki po strogih kriterijih ocenijo veliko različnih zimskih pnevmatik. Letos so zimske pnevmatike testirali v dveh različnih dimenzijah na različnih površinah: na mokri podlagi, na snegu ter na suhem asfaltu. Pnevmatike so tako pokazale, kakšne so njihove vozne lastnosti in vodljivost, kako učinkovito zavirajo in se izkažejo v primeru akvaplaninga, kakšna je njihova obraba, poraba goriva in hrup. Test zimskih pnevmatik AMZS, ADAC ... nedvomno velja za enega najbolj relevantnih, ko iščemo dobro zimsko pnevmatiko. Zdaleč najbolje so se odrezale pnevmatike Continental, Goodyear, Semperit, ki jih seveda najdete tudi v naši spletni trgovini. Nihče seveda ne želi kar tako zapravljati svojega denarja in povsem logično je, da se vozniki ob vsakoletni menjavi letnih in zimskih pnevmatik sprašujejo, zakaj je to potrebno in ali cena upravičuje svoj namen. Vsem tem lahko odgovorimo le, da je to nujno in da cena ne sme biti edino merilo. Kajti varnost je na prvem mestu – nakup dobrih in zanesljivih zimskih pnevmatik se vsekakor še kako izplača.

Proizvajalci namreč vsako leto kupcem ponudijo različno paleto zimskih pnevmatik in zanesljive znamke se še kako potrudijo, da so njihove pnevmatike ustrezne v tako rekoč vseh razmerah. Zimske pnevmatike, ki jih najdete v naši spletni trgovini, Continental, Semperit, Barum, Goodyear in Sava, spadajo v vrh ponudbe. Zakaj se potem ne bi odločili zaigrati na varno karto in sebi ter drugim ne bi privoščili varne vožnje v zimskih razmerah? Konec koncev zimske pnevmatike spadajo med obvezno zimsko opremo in kdor je veliko na cesti, bo vedel, da je to edina pametna odločitev. In ni nujno, da je na cesti le sneg. Ne, lahko je tudi poledica, več vode ali pa so dovolj nizke temperature, kar zahteva dobro zimsko pnevmatiko. Te imajo ravno za zimsko vožnjo ustrezne lamele, ki zagotavljajo veliko boljši oprijem v snegu in tudi na ledu. Posebej oblikovani bloki lamel na tekalni površini so zelo učinkoviti v globljem snegu, pravo naravo teh pnevmatik pa izdaja ustrezen znak na njenem boku – triglava gora in snežinka sta dokaz, da se lahko zanesete na pravo čistokrvno zimsko pnevmatiko, ki ima tudi ustrezno gumeno strukturo in trdoto. Ta je še kako pomembna, ko na cesti ni vedno le sneg, zagotavlja pa še, da je guma dovolj prožna tudi pri nižjih temperaturah, saj lahko le tako ustrezno opravlja svojo nalogo. (2)

Katere so najbolj prodajane pnevmatike?

Po raziskavah spletnega portala ceneje.si potrošniki najpogosteje povprašujejo po zimskih pnevmatikah dimenzij 205/55 R16 91H, 205/60 R16 92H, 195/65 R15 91T in 175/65 R14 82T.

Pri Porsche Inter Auto najdete v ponudbi vse vrhunske znamke pnevmatik po ugodnejših cenah.

Continental Semperit Barum Goodyear Sava Zimske pnevmatike WINTERCONTAC TS 870

WINTERCONTACT TS 860

WINTERCONTACT TS 850 MASTER GRIP 2

SPEED GRIP 5

SPEED GRIP 3 POLARIS 5

POLARIS 3 ULTRAGRIP PERFORMANCE 2

ULTRAGRIP PERFORMANCE +

ULTRAGRIP 9+ ESKIMO HP2

ESKIMO S3+ Celoletne pnevmatike ALL SEASON CONTACT ALL SEASON-GRIP QUARTARIS 5 VECTOR 4SEASONS GEN-2

VECTOR 4SEASONS GEN-3 ADAPTO

ADAPTO HP

ALL WEATHER

V katerih primerih se odločiti za celoletne pnevmatike?

Poceni celoletne pnevmatike – Ali ste vedeli, da se celoletne pnevmatike v vseh razmerah odrežejo povsem zadovoljivo? Primerne so za skoraj vse voznike, razen za najzahtevnejše in tiste, ki prevozijo veliko kilometrov. Prav tako so primerne za toplejše podnebje z bolj milimi zimami in za območja, kjer pozimi ni veliko snega na cesti.

Kdaj izbrati celoletne pnevmatike?

Če vozite v milejših vremenskih razmerah, kjer je podobna temperatura.

Če se vozite predvsem po mestu.

Če ne prevozite večjih razdalj in se lahko v primeru vremenskih razmer prilagodite.

Naj se odločim za zimske ali celoletne pnevmatike?

Predvsem tisti vozniki, ki so tudi pozimi veliko na cesti, se radi odpravijo v višje ležeče predele, kjer je snega praviloma nekaj več, predvsem pa tisti, ki morajo na pot v vsakem vremenu. Takrat na vozilo velja namestiti res vrhunsko zimsko pnevmatiko. Prednosti zimskih pnevmatik pozimi so bolj ali manj jasne: boljši oprijem v snegu, ledu ali mrzlem vremenu, s tem povezana boljša lega vozila na cesti ter predvsem veliko krajše zavorne poti v mrzlem asfaltu. Če ste pozimi na poti večinoma po urejenih cestah in ni vedno nujno, da se na cesto zapeljete sredi največjega sneženja ali še preden cestni službi uspe urediti ceste, potem so lahko povsem dobra izbira tudi celoletne pnevmatike.

Od kdaj so potrebne zimske pnevmatike?

Letne pnevmatike morate z zimskimi zamenjati že 15.11. Kdaj kupiti nove? Če globina profila znaša manj kot tri milimetre, se z njimi ne smete več odpraviti na ceste. Pomembno je, da pnevmatike na vašem vozilu tudi niso prestare. Pnevmatike, ki so že v uporabi (že nameščene na vaš avto) in hkrati starejše od pet do deset let (glede na oznako DOT), je priporočljivo zamenjati, saj tako stare pnevmatike ne zagotavljajo najboljšega zaviranja in oprijema na cesti, kar je v zimskih razmerah nujno potrebno za ohranjanje stabilnosti vozila v vseh najtežjih razmerah.

Nasveti za pravilno izbiro novih pnevmatik:

globina profila naj ne bo manjša kot tri milimetre

na isti osi morate obvezno imeti enake gume

starejše pnevmatike je priporočljivo zamenjati

DOT-oznaka: koliko so lahko stare nove pnevmatike (DOT) ob nakupu?

Pri nakupu novih pnevmatik, pa naj bodo to zimske pnevmatike, celoletne pnevmatike ali morda letne pnevmatike, je ena izmed največjih stvari, ki se omenja pri nakupu pnevmatik prav DOT-oznaka, ki nam pove starost oz. datum izdelave pnevmatike. Večina proizvajalcev pnevmatik potrjuje, da se primerno skladiščene in nerabljene gume (nikoli nameščene na avto in uporabljene) lahko prodaja kot nove do petega leta starosti. Ob tem je obvezno, da nakup novih pnevmatik opravite pri priznanem trgovcu.

Če imate avtomobil z na primer že nameščenimi ali uporabljenimi, deset let starimi pnevmatikami DOT z dovolj profila, uporaba takih pnevmatik zagotovo ni več varna, čeprav imajo lahko še dovolj profila, saj gre v tem primeru za zares zelo stare pnevmatike, katerih učinkovitost in delovanje sta okrnjena v vseh razmerah.

IZKORISTITE UGODNE AKCIJSKE CENE Izkoristite ugodne cene zimskih pnevmatik in kupite že zdaj! Pri Porsche Inter Auto so pripravili TOP CENE za vas! KONTAKT: za svetovanje jih pokličite na 041 392 204 ali si na spletni strani shop.porscheinterauto.net oglejte celotno ponudbo.

Akcija 3+1 zimski kompleti koles Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA ali Škoda

Komplet platišča in pnevmatike ugodno – Izkoristite tudi akcijo 3+1 in si zagotovite nov zimski komplet koles po ugodni ceni! Zimski kompleti koles in platišč so sestavljeni iz originalnih ALU-platišč ali jeklenih platišč, ki se brezhibno prilegajo vašemu vozilu, ter zimskih pnevmatik Continental, Semperit, Goodyear, Bridgestone, Nokian in drugih. Zdaj si lahko opremite svoje vozilo Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA ali Škoda s še ugodnejšimi kompleti platišč in pnevmatik, saj plačate tri, dobite pa vsa štiri kolesa. Akcija 3+1 vključuje tovarniško sestavljene komplete koles in traja do 31. 12. 2022 oz. do razprodaje zalog!

Zakaj se izplača nakup zimskega kompleta koles?

Zimski kompleti koles ohranjajo vrednost vašega vozila, poleg tega pa predstavljajo še mnogo tehničnih prednosti. Gre namreč za vnaprej sestavljene komplete, ki so vrhunske kakovosti priznanih znamk. Komplet platišča in pnevmatike se natančno prilega vašemu vozilu, kar za vas pomeni varnejšo vožnjo v zimskih mesecih in pripravljenost za takojšnjo montažo. Poleg tega vam zimske komplete ponujamo po neverjetno ugodni ceni, ki je ni vredno zamuditi.

Continental Approved Webshop Slovenija

Porsche Inter Auto je eden izmed največjih ponudnikov za pnevmatike Continental v Sloveniji. Pred kratkim so prejeli naziv Continental Approved Webshop (certificirana spletna trgovina družbe Continental) – na kar so še posebej ponosni. Ta logotip namreč pomeni, da je njihova spletna trgovina shop.porscheinterauto.net uradni partner družbe Continental in da ponudba izdelkov in storitev v spletni trgovini ustreza največjim kriterijem kakovosti, ki jih določa proizvajalec Continental. Porsche Inter Auto je tako prvi in edini avtotrgovec s tem nazivom v Sloveniji (tudi v koncernu Porsche Holding).

Continental certificirani trgovec – katere so prednosti za stranko?

dodatne storitve za stranke

podpora in strokovno svetovanje

najvišja kakovost nakupov

najboljša uporabniška spletna izkušnja

zagotavljanje zanesljivih partnerjev za montažo

transparentne postopke naročanja in plačevanja

tehnična podpora in svetovanje ob nakupu

PorscheInterAuto.net. V spletni trgovini najdete veliko izbiro izdelkov iz sveta blagovnih znamk: Volkswagen, Volkswagen gospodarska vozila, AUDI, Škoda, SEAT, Cupra in Porsche.

Del ponudbe Porsche Inter Auta je sedaj na voljo tudi v spletni trgovini. V spletni trgovini najdete veliko izbiro izdelkov iz sveta blagovnih znamk: Volkswagen, Volkswagen gospodarska vozila, AUDI, Škoda, SEAT, Cupra in Porsche. Preverite njihovo spletno trgovino, kjer lahko dostopate tudi do vseh ugodnosti PGC za vaše vozilo. Pri Porsche Inter Auto vam ponujajo dopolnilno opremo, originalne nadomestne dele in priporočeni potrošni material (olje, filtre ...) za vozila znamk Volkswagen, Volkswagen gospodarska vozila, AUDI, Škoda, SEAT, Cupra in Porsche. Dele in opremo lahko naročite enostavno na njihovi spletni strani.

