Zidane, Modrić in druščina dobili nove avtomobile #foto

Audi je nogometašem Real Madrida v uporabo spet dal svoje avtomobile. Večina je spet izbrala športna terenca Q7 in Q8.

Audi je pokrovitelj nogometnega kluba Real Madrid od leta 2003 in za igralce ter trenerja Zinedina Zidana so spet pripravili floto lastnih vozil. Zidane, danes trener, nekoč pa igralec tega kluba, se je odločil za športnega audija RS 3 sportback. Enako sta storila tudi napadalec Karim Benzema in vratar Thibaut Courtois.

Raphael Varane bo edini vozil električnega audija e-trona quattro. Foto: Audi Le eden za električni pogon, Ramos v limuzini A8

Po pričakovanju je največ igralcev izbralo športnega terenca. Najbolj priljubljena izbira je bil spet model Q7, ki ga je med drugim izbral tudi hrvaški reprezentant Luka Modrić. Sedem igralcev pa je vendarle izbralo tudi novega Q8. Oba športna terenca poganja dizelski motor TDI.

Raphael Varane se je edini odločil za električni pogon in po Madridu se bo od zdaj vozil z e-tronom quattro. Zanimiva je bila tudi izbira Sergia Ramosa, ki stavi na največjo limuzino, audija A8.

Izbrana vozila igralcev in trenerja Zidana:

Brahim Diaz audi Q7 50 TDI quattro Luka Jović audi Q7 50 TDI quattro Alphonse Areola audi Q7 50 TDI quattro Mariano Diaz audi Q7 50 TDI quattro Luka Modrić audi Q7 50 TDI quattro Eder Militao audi Q7 50 TDI quattro Rodrygo Goes audi Q7 50 TDI quattro Carlos Casemiro audi Q7 50 TDI quattro Ferland Mendy audi Q7 50 TDI quattro Gareth Bale audi Q7 50 TDI quattro Isco Alarcon audi Q7 50 TDI quattro Dani Carvajal audi Q8 50 TDI quattro Lucas Vazques audi Q8 50 TDI quattro Toni Kroos audi Q8 50 TDI quattro James Rodriguez audi Q8 50 TDI quattro Eden Hazard audi Q8 50 TDI quattro Fede Valverde audi Q8 50 TDI quattro Nacho Fernandez audi Q8 50 TDI quattro Raphael Varane audi e-tron quattro 55 Vinicius Junior audi A7 sportback 50 TDI quattro Alvaro Odriozola audi A7 sportback 50 TDI quattro Marco Asensio audi A7 sportback 50 TDI quattro Marcelo Vieira audi A7 sportback 50 TDI quattro Sergio Ramos audi A8 50 TDI quattro Karim Benzema audi RS 3 sportback TFSI quattro Thibaut Courtois audi RS 3 sportback TFSI quattro Zinedine Zidane audi RS 3 sportback TFSI quattro

Luka Modrić pred audijem Q7 Foto: Audi

Vratar Courtois v športnem audiju RS 3 sportback Foto: Audi

Sergio Ramos se je odločil za audija A8. Foto: Audi