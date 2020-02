Zgodba voznika: kultni porsche in izjemna prevožena razdalja

Navdušil se je nad porschejem 911 turbo in ga jeseni leta 1975, ko se je svet ukvarjal z naftno krizo, tudi naročil. Foto: Porsche Bill MacEachern je poslovnež iz Kanade, ki je jeseni leta 1975 naročil enega prvih izdelanih porschejev 911 turbo. Avtomobil je imel uradno oznako 930 in prevzel ga je leto pozneje. V času naftne krize, ki je pri izbiri avtomobila narekovala varčnejše motorje in pod vprašaj postavila porabo goriva, je zaupal tehničnemu biseru iz Stuttgarta.

To je bil prvi porsche s turbomotorjem, ki je zaradi svoje divje narave, izjemnih zmogljivosti in pogosto težko obvladljivih voznih lastnosti pozneje dobil kultni status. Rekli so mu tudi "widowmaker", saj je z njim na cestah žal umrlo precej voznikov.

Lea 1975 je Porsche prvega 930 turbo opremil s trilitrskim šestvaljnim motorjem, ki je imel moč 190 kilovatov oziroma 260 "konjev". Moč se je na zadnji kolesi prenašala prek štiristopenjskega menjalnika. Prvih 400 izdelanih primerkov je Porsche izkoristil za homologacijo dirkalnika za skupino 4 pod tehničnimi pravili FIA. S takimi dirkalniki so Nemci nato tekmovali tudi na 24-urni dirki v Le Mansu.

Z njim se je vozil vsak dan in prekrižaril celotne ZDA. Foto: Porsche

Naveličan je bil ameriških mišičnjakov

Kanadčanov 911 turbo ima zaporedno številko 350. Že pred tem je sicer vozil srebrnega klasičnega 911, zato je že poznal zanesljivost nemške tehnike. V mladosti je sicer vozil ameriško klasiko, oldsmobila 4-4-2, a po lastnih besedah se je naveličal ameriških mišičnjakov. Med ovinki ti seveda niso bili kos porscheju.

MacEachern, ki izvira iz Škotske in je obogatel prek družinskega podjetja za čiščenje preprog, svojega avtomobila ni parkiral v garažo in mu namenil le nekaj kilometrov ob koncih tedna. Z njim se je vozil vsak dan in prekrižaril celotne ZDA. Kljub nekaj manjšim nezgodam se je do danes z njim srečno izognil cestnim pastem.

Leta 2012 je presegel mejo milijona prevoženih kilometrov, danes - oziroma ob nastanku fotografije - pa njegov merilnik kaže 1.253.584 kilometrov.

Število prevoženih milj od leta 1976 Foto: Porsche

