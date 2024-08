Že letos tudi v Nemčiji? Tak je nov avtomobil iz Turčije. #video

Togg je turška znamka avtomobila, ki je v državni lasti in želi aktivno sodelovati na evropskem avtomobilskem trgu. Po športnem terencu T10X so zdaj v zaključni fazi testiranj tudi z limuzino T10F, ki je izdelana po meri turškega kupca - v tej državi so bile limuzine vselej priljubljene, prav gotovo veliko bolj, kot je bilo to na ravni celotne Evrope.

T10X v Turčiji stane od 45 tisoč evrov naprej. V prvi polovici letošnjega leta je bil to sedmi najuspešnejši avtomobil na turškem trgu. Lani je prodaja Togga znašala 19 tisoč avtomobilov.

V prvi polovici letošnjega leta so v Turčiji prodali 35.600 električnih avtomobilov. Togg je prodal več kot devet tisoč vozil T10X, sledila sta tesla model Y in KGM torres (SsangYong). Delež električnih vozil v Turčiji je letos na trgu novih avtomobilov znašal 7,7 odstotka.

Turški predsednik Erdogan ob lansiranju prvega avtomobila znamke Togg. Foto: TOGG

Preizkušen recept z dvema baterijama

Oba avtomobila sta električna. Limuzina bo na voljo v treh različicah. Pri enojnem elektromotorju bo moč 160 kilovatov, pri dvojnem pa 320 kilovatov. Osnovna kapaciteta baterije je 52, pri večji pa 88 kilovatnih ur.

Podobno kot Tesla bo tudi Togg dodatno povezal še vozilo z enojnim elektromotorjem in večjo baterijo, ki zato zaradi nižje porabe zagotavlja tudi največji doseg. Ta po uradnih meritvah znaša do 600 kilometrov.

Avtomobil bo na ceste pripeljal v prvem četrtletju prihodnjega leta. Turki ga bodo predvidoma vozili že aprila.

V Stuttgartu že ustanovili podjetje za širitev v Nemčijo

Zanimiva pa je napoved širitve Togga v Nemčijo. To ni le največji evropski avtomobilski trg, temveč tudi država z več milijoni izseljenih Turkov. Čeprav je letos prodaja električnih vozil v Nemčiji občutno padla, je dolgoročni potencial na trgu velik.

Do širitve v Nemčijo bi lahko prišlo že letos jeseni, so poročali turški mediji. Togg je v Stuttgartu ustanovil podjetje Togg Europe GmbH, ki bo skrbelo za evropske posle. Turki se namreč želijo po Nemčiji širiti tudi v druge evropske države.

Do leta 2032 naj bi imeli v ponudbi že pet različnih modelov in takrat naj bi letno izdelali milijon svojih avtomobilov. Kratkoročni proizvodni cilj sicer znaša 200 tisoč avtomobilov letno.

Togg se je povezal z nekaterimi kitajskimi dobavitelji. Baterije prihajajo iz družbe Farasis Energy.