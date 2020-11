Že druga osvežitev v letu dni: kaj prinaša Renaultovemu kombiju?

Renault nas je nekoliko presenetil in po vsega enem letu znova prenovil svojega trafica. V primerjavi z lansko osvežitvijo gre tokrat za nekoliko bolj obsežno prenovo, ki prinaša drugačen videz in občutno nadgradnjo v potniški kabini. Posodobljeni trafic bo v različicah combi in lifeclass na naša tla zapeljal spomladi prihodnje leto.

Čeprav trafic ne more skriti svojega gospodarskega porekla, mu je prenova prinesla prav prijetno osvežitev. Med pomembne novosti sodijo nekoliko bolj strukturiran pokrov motorja, nov odbijač in precej drugačni žarometi s svetlobnim podpisom v obliki črke C, ki so povrhu vsega še LED. Skupek vseh teh sprememb prinaša moderen videz, vse skupaj pa v smiselno celoto zaokroži še ogromen kromiran logotip v maski hladilnika.

Tehnološko je stopil v 21. stoletje

Zasnova je sicer ostala enaka kot pri predhodniku, a ta prenova prinaša večji osempalčni zaslon, ki je nataknjen na sredino armaturne plošče. Kot se za potovalni kombi spodobi, ima večopravilna enota podporo za Apple Carplay in Android Auto, na voljo je tudi prostor za brezžično polnjenje pametnega telefona.

Kljub digitalizaciji so k sreči ostala fizična stikala za nadzor klimatske naprave, trikraki volan pa ohranja pomembna stikala za nadzor radia, tempomata in potovalnega računalnika. Med pomembne lastnosti sodijo tudi števila odlagalna mesta. V celotni potniški kabini je kar 86 litrov odlagalnih prostorčkov, prostornina prtljažnika se lahko razširi do 1.800 litrov in na voljo je tudi različica z devetimi sedeži.

Elektrifikacija bo počakala na prihod nove generacije

O kakršnikoli elektrifikaciji tudi s prenovo še ni duha ne sluha. Tokrat je motorna paleta sestavljena izključno iz dvolitrskega dizelskega motorja z 82, 112 in 127 kilovati, poleg ročnega menjalnika je pri močnejših izvedenkah na voljo še dvosklopkovni samodejni menjalnik. Vsi motorji dosegajo najnovejše emisijske standarde 6D.

Foto: Renault

Foto: Renault

Foto: Renault