Zaostrene razmere, danes pocenitve tudi v Sloveniji

Ionity je danes znižal cene na ultrazmogljivih električnih polnilnicah, kar je odgovor na prihajajočo turistično sezono in tudi zaostrene cenovne razmere med največjimi ponudniki.

Ionity je danes v 12 evropskih državah znižal ceno polnjenja na svojih ultrazmogljivih polnilnicah (HPC). V Sloveniji so redno ceno za eno kilovatno uro (kWh) znižali z 79 na 69 centov. Kdor ima mesečno naročnino za šest evrov, plača 49 centov, pri naročnini 11 evrov pa ena kWh.

Redna cena v Avstriji je zdaj enaka kot v Sloveniji (do zdaj deset centov nižja), v Italiji je cena za deset centov na kWh višja – pri naših zahodnih sosedih namreč pocenitve danes ni bilo. Cena na Hrvaškem bo štiri cente za kWh višja kot v Sloveniji.

Pocenitev je odgovor na prihod turistične sezone, ko so polnilnice HPC pogosteje zasedene kot sicer. Enako Ionity cene prilagaja Tesli – ti so imeli polnjenja cenejša, obenem pa vse več svojih polnilnic HPC odpirajo tudi za avtomobile drugih znamk. Ionity in Tesla tako na evropski ravni postajata osrednja ponudnika, ki v dokaj težek položaj spravljata predvsem lokalne ponudnike polnilnic HPC.