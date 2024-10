Žan Kranjec in Porsche Verovškova: nova dinamična zgodba o uspehu

Foto: Porsche Inter Auto

Novi Q5 je Žana Kranjca očaral!

V sodelovanju s Porsche Inter Auto in podružnico Porsche Verovškova, ki je njegov novi osebni sponzor mobilnosti, bo Žan Kranjec z Audijem Q5 užival v vseh prihajajočih izzivih in potovanjih, ki jih prinaša njegova smučarska kariera. Novi Audi Q5 je idealen za vse njegove avanture, saj ponuja obilico prostora za smučarsko opremo in vrhunsko vozno dinamiko, ki jo Žan ceni. Udobje, varnost in vrhunska tehnologija, ki jih nudi Audi, bodo poskrbeli, da bo vsaka vožnja pravi užitek ter priložnost za nove spomine. Porsche Verovškova je ponosen sponzor Žana Kranjca in ga bo z veseljem podpiral pri njegovih novih podvigih na in izven smučarskih terenov.

Začetek novega sodelovanja

Direktor Porsche Verovškova Boštjan Šuntner in vodja prodaje znamke Audi pri Porsche Verovškova Aleš Polenec sta mu predala ključe novega vozila, mu zaželela veliko srečno prevoženih kilometrov in mu ob tej priložnosti tudi čestitala za vse izjemne uspehe.

"Zame Porsche Verovškova ni le sinonim za izjemno kakovost, temveč tudi za zanesljivost, ki jo potrebujem v svoji karieri. Audi Q5 Sportback sem izbral, ker združuje športnost, prostornost in napredno tehnologijo – vse, kar potrebujem tako na poti na treninge kot v vsakodnevnem življenju," je povedal Žan Kranjec.

"Zelo smo ponosni, da lahko sodelujemo s tako izjemnim športnikom, kot je Žan Kranjec. Zanj je bilo ključno, da dobi vozilo, ki bo kos tako njegovim profesionalnim izzivom kot tudi vsakodnevnim potrebam. Z velikim zadovoljstvom smo mu predali Audi Q5 Sportback, saj vemo, da bo popolnoma ustrezal njegovim pričakovanjem in življenjskemu slogu," je dejal direktor Porsche Verovškova Boštjan Šuntner.

Intervju z Žanom Kranjcem, olimpijskim podprvakom v veleslalomu

Kako poteka sodelovanje s Porsche Verovškova?

Porsche Verovškova je moj novi sponzor in z njimi sem izjemno zadovoljen. Strokoven pristop in vrhunska podpora mi veliko pomenita. Audi je letos postal sponzor Smučarske zveze, kar mi je omogočilo sodelovanje s Porsche Verovškova. Vedno sem občudoval znamko Audi, zato sem bil navdušen nad priložnostjo, da z njim sodelujem.

Kaj bi izpostavili po prvih dneh s Q5?

Moj novi Audi Q5 me je takoj navdušil. Najbolj bi izpostavil športni videz, prostornost in udobje med vožnjo. Kot smučar potrebujem veliko prostora za opremo, kar Audi Q5 zlahka ponudi. Vozim model Audi Q5 Sportback S line, ki odlično združuje športne lastnosti in prestiž.

Kako ste zadovoljni z vozno dinamiko Audija Q5?

Z vozno dinamiko Audija Q5 sem zelo zadovoljen. Obožujem kombinacijo udobja in športnih lastnosti, ki mi omogočajo vrhunsko vozno izkušnjo. Avto se odlično obnese tako na dolgih vožnjah kot na zavitih cestah, kjer pride do izraza njegova športna zmogljivost.

Kaj zagotavlja novi Audi Q5 S line?

Novi Audi Q5 S line zagotavlja popolno kombinacijo športnega videza, vrhunske zmogljivosti in napredne tehnologije. S štirikolesnim pogonom Quattro, prostorno in udobno notranjostjo ter funkcijami, kot so virtualni kokpit, Audi Drive Select in napredni varnostni sistemi je idealen za vsakodnevne vožnje in daljša potovanja. Hkrati izstopa z dinamičnimi oblikovnimi detajli in odličnimi voznimi lastnostmi, kar omogoča izjemno vozno izkušnjo.

Kakšne so vaše izkušnje z udobjem Q5?

Audi Q5 ponuja izjemno udobje in prostornost, še posebej za moj način življenja, ki vključuje veliko potovanj in smučarske opreme. Zato je avto kot nalašč za daljše vožnje, saj poskrbi za sproščeno in prijetno izkušnjo tudi na dolgih poteh.

Katere tehnologije najbolj pomagajo pri vožnji?

V vsakodnevni vožnji mi najbolj koristijo navigacija, parkirne kamere in Audi Drive Select. Te tehnologije mi olajšajo vožnjo ter omogočajo večjo varnost in udobje, kar je zame zelo pomembno.

Ali uporabljate vse pametne funkcije vozila?

Da, redno uporabljam Apple CarPlay, predvsem za navigacijo in poslušanje glasbe. Prav tako se zanašam na varnostne sisteme, ki so v današnjem prometu neprecenljivi, saj pogosto preprečijo kakšne nevarne situacije.

Kako ocenjujete Audi Q5 v primerjavi s prejšnjimi vozili?

Audi Q5 je brez dvoma najboljši avto, ki sem ga imel doslej. Izboljšave v kakovosti, voznih lastnostih in tehnologiji so zelo opazne. Vse deluje na višjem nivoju, od udobja do zmogljivosti.

Kakšno glasbo najraje poslušate med vožnjo?

Imam se za zelo varnega voznika, vendar včasih rad preizkusim zmogljivosti avtomobila. Med vožnjo najpogosteje poslušam radio, včasih pa izberem tudi glasbo prek Apple CarPlay.

Kateri je bil največji izziv v karieri?

Največji izziv v karieri so bile sezone, ko mi ni šlo vse po načrtih. Takrat je bilo težko ohraniti pozitivno miselnost, a takšni trenutki so me naučili, kako pomembno je ostati osredotočen in trdo delati za izboljšanje.

Kaj vam pomenijo olimpijske igre?

Olimpijske igre so sanje vsakega smučarja. So največji dogodek v naši karieri in zame predstavljajo priložnost, da se borim za medalje. Za naslednje igre se želim pripraviti kar najbolje in pokazati svoje najboljše smučanje.

Kakšni so vaši cilji za prihodnost?

Zaenkrat sem popolnoma osredotočen na svojo tekmovalno kariero. Po koncu smučarske kariere pa bom razmislil o možnostih, ali ostati v športu kot trener ali se podati na kakšno drugo pot.

Kaj vas najbolj privlači pri veleslalomu?

Veleslalom me najbolj pritegne zaradi tehničnih zahtev in občutka hitrosti, ki ga ponuja. Je disciplina, kjer se počutim najbolj domače in kjer sem dosegel največ uspehov.

Kako se soočate s pritiskom, ko tekmujete?

Pritisk na največjih tekmovanjih je vedno prisoten, a se trudim ostati osredotočen na svoje nastope in na stvari, ki mi pomagajo doseči rezultat. Ključno je, da se ne obremenjujem s stvarmi, ki jih ne morem nadzorovati.

Ali imate kakšen poseben ritual pred tekmo?

Posebnega rituala nimam, vendar se vedno trudim ohraniti misli čiste in se osredotočiti na naloge, ki so pred mano. To mi pomaga, da ostanem miren in zbran pred nastopom.

Kako gledate na sezono 2024 do zdaj?

Letošnja sezona je bila zelo uspešna in sem izjemno zadovoljen s svojimi rezultati. Motiviran sem, da dosežem še več, in želim si, da bi leto 2024 zaključil z vrhunskimi dosežki, predvsem v veleslalomu.

Porsche Verovškova osebni sponzor Žan Kranjec se že vrsto let navdušuje nad vozili znamke Audi in se nam je v nedavnem intervjuju iskreno zahvalil za sodelovanje, saj mu bomo zvesto stali ob strani skozi celotno kariero. "Nad vozili Audi sem izjemno navdušujem", je dejal Žan Kranjec. Prav tako je izrazil zadovoljstvo s pooblaščenim servisom Audi pri Porsche Verovškova, kjer poskrbijo za redno vzdrževanje vozila in brezskrbno varnost na vsaki njegovi poti.

