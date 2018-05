Zakaj je kupec porscheja zapeljal v salon #video

Manjkalo je nekaj opreme, ki jo je Tajvanec naročil

Nedvomno je pomembno, da kupec dobi to, za kar je plačal. Toda način protesta je v primeru jeznega Tajvanca povsem neprimeren. Ker njegov novi avtomobil panamera sport turismo ni imel vgrajenih vseh naročenih opcijskih dodatkov, je ponorel in z avtomobilom zapeljal kar v prodajni salon, kjer je avtomobil kupil.

42-letnik je lani januarja sprva kupil omenjeni avtomobil za 5,98 milijona novih tajvanskih dolarjev (približno 170 tisoč evrov) ter mu namenil nekaj dodatkov in posebno vzmetenje 4D chassis control v skupni vrednosti 40 tisoč evrov. Po plačilu avansa v vrednosti 2,23 milijona novih tajvanskih dolarjev (60 tisoč evrov) je novembra avtomobil prejel, vendar ni bil opremljen z dragim in naprednim vzmetenjem. Nakup je zato preklical in ni hotel plačati preostalega zneska.

Iz prodajnega salona so mu pred petimi dnevi poslali prošnjo, naj poplača dolg ali pa bo izgubil vplačani avans. Očitno je bila to kaplja čez rob, saj je Tajvanec ponorel in v prodajni salon zapeljal z drugim porschejem, ki ga ima v lasti. Protest ni bil uspešen, saj so ga policisti aretirali ter obtožili ogrožanja javnosti, ustrahovanja in poškodovanja tuje lastnine.

A zgodba se tukaj ne konča

Takoj, ko so ga izpustili iz pripora, se je napotil v prodajni salon, kjer so prestrašeni zaposleni spet klicali policijo. A k sreči se je tja prišel pogajat o tem, kaj bodo storili zdaj. Prodajalec mu je ponudil vračilo denarja ali pa bi ob poplačilu pogodbe dobil avtomobil z vgrajenim naprednim vzmetenjem. Kaj je šlo narobe, ne vemo, vendar dogovora niso sklenili, pogajanja pa so padla v vodo.

Kot so kasneje razkrili, je imel moški hujše namene. V prtljažniku so našli sekiro in zaboj bencina. Prav tako so ga v preteklosti že obravnavali zaradi vloma in goljufije.