Zakaj je Amazon naročil sto tisoč teh kombijev

Rivian je šele zagonsko podjetje, ki razvija svoje prve električne avtomobile. Predstavili so koncepta električnega športnega terenca in poltovornjaka. S svojimi načrti so do zdaj že prepričali Amazon in Ford, ki sta oba postala delna lastnika podjetja. Amazon je naredil še korak dlje. Pri Rivianu je naročil sto tisoč električnih dostavnih kombijev, s katerimi bodo uresničevali svoj nov do okolja prijazen program.

Vseh sto tisoč kombijev bodo dobili do leta 2030

Do leta 2024 nameravajo uporabljati do 80 odstotkov električne energije iz obnovljivih virov, do leta 2030 pa bodo po besedah predsednika družbe Jeffa Bezosa ta delež povečali na sto odstotkov. Nove električne kombije bodo za dostavo začeli uporabljati leta 2021 in že leto pozneje jih naj bi bilo na cestah deset tisoč. Do leta 2030 bodo že dobili vseh naročenih sto tisoč.

"Če lahko tako veliko podjetje, kot je naše, letno dostavi več kot deset milijard proizvodov in doseže cilje pariškega sporazuma deset let pred rokom, lahko enako stori vsako drugo podjetje," je ob predstavitvi načrta dejal Bezos.